【最新入荷】 RJM mini line mixer エフェクター

RJM mini line mixer
omotis30様専用
JACKAL Limetone Audio ジャッカル ライムトーン
最近まで使用していましたので、使用感はありますが
BOSS GT-1000 CORE / マルチエフェクター 美品
トラブルもなく、問題ありません。
TC-HELICON VOICETONE X1
ペダルボードに組み込んでいたので、裏にマジックテープが貼ってあります。
witcher様専用
【人気商品】 マルチエフェクター VOX ToneLab EX
電源アダプターはありません。
audioインターフェイス★中古
サプライで使用して問題ありませんでした。
【MXR】 Distortion + ヴィンテージ
armor ps-1nb 未使用品です！
同時出品しているTrial Palmixer extensionと併用して使用していました。
TECH21 sansamp YYZ
限定カラー Limetone audio FOCUS orange 新品未使用
Trial Palmixer extensionにギター側からのinput
【最終値下げ】TC HELICON Voicelive 2
で入り、send1でRJMのdry input、
EQD(earthquaker devices) Plumes OD
send1、2でそれぞれreverb、delayと送り
【限定値下げ】CryBaby AT95高崎晃モデルワウ
RJMのmixerに戻して、空間系を使用していました。
Vin-antique UFO’84
yoshi様専用 teck21 FLY RIG 5
Visual Sound H2O コーラス エコー
よろしくお願いします。
vivie Clione エフェクター
[美品] BOSS GT-1000 CORE
EBS MultiComp sweden製 正規輸入品
#RJM
OVALTONE OVALIZED SCREAMER-9
#ミキサー
Digitech Whammy2 黒ワーミー モディファイ
#ペダルボード
BOSS VE-20 VOCAL PROCESSOR
#エフェクター
YAMAHA FX900 エフェクトプロセッサー ヤマハ
Boss PS-6 Harmonist ピッチシフター
RJM mini line mixer最近まで使用していましたので、使用感はありますがトラブルもなく、問題ありません。ペダルボードに組み込んでいたので、裏にマジックテープが貼ってあります。電源アダプターはありません。サプライで使用して問題ありませんでした。同時出品しているTrial Palmixer extensionと併用して使用していました。Trial Palmixer extensionにギター側からのinputで入り、send1でRJMのdry input、send1、2でそれぞれreverb、delayと送りRJMのmixerに戻して、空間系を使用していました。よろしくお願いします。#RJM#ミキサー#ペダルボード#エフェクター