超特価激安 60's ワークジャケット 古着 その他

ご覧いただきありがとうございます!

【定価12万】 21ss de petrillo デペトリロ ジャケット



サイズ:L

肩幅 49cm

身幅 60cm

着丈 86cm

袖丈63cm

古着屋で購入しました。

中はボアとなっており暖かいです。

とてもレアな商品となっております。

気になることや値下げ交渉はコメントにてお願いします。

とても渋いです。

柄・デザイン···無地

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードなし

季節感·冬、春

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 やや傷や汚れあり

