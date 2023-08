贅沢品 ピンクフロイド　ポスター　THE WALL 洋楽

B1サイズです。大きいです。

THE WALLのレコード発売当時、レコード店で頂いたものですが、部屋の壁には大き過ぎた為、未使用のまま倉庫に入れていました。

日焼けや、破れや、ひどい汚れはありませんが、経年的なシミが、表面にも一部あります。(写真2枚目)角も少し折れているとこもあります。(写真3枚目)。裏面は、レコード店で書かれたと思われますが、ボールペンでピンクフロイドと書かれています。(写真4枚目)また、裏面にはシミ、変色がおおくあります。(写真5枚目)

重しにしているビデオテープは、出品外です。

とにかく古く、45年程前のもなので、

写真でご判断いただき、ご理解いただける方のみお願いします。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

