人気提案 アニュアンス anuans 水着 定価以下 スイムウェア 水着ワンピース

カラー…アイボリー

袖丈…袖なし

柄・デザイン…無地(ベロア素材)

水着種類…ワンピースタイプ

*フリーサイズ*

着丈…63.5cm

バスト…62.5cm~(ぐるり)

アンダー…65~75cm

肩紐…外:20cm 内:32cm

ウエスト…59.2~70cm

ヒップ…66.5~88cm

光沢感と高級感のある柔らかいベロア素材が品良くまとめてくれるワンピースタイプのスイムウェア。

なかなか他には見ないデザインであり、被りにくい形と素材感のお洒落なスイムウェアです。

たとえば、こちらのスイムウェアを着用の上、ボトムスにデニムやスカートなどを合わせたり、スイムウェアですがトレンドに沿ってトップス感覚でお洋服のようにもお召しいただけます◎

この度使用予定が無くなったため、出品致します。

新品未使用かつ未試着のアイテムでございます。

郵送物の箱から梱包された中身のみ取り出し、お手元にお送り致します。

*アイテムの特徴*

サイドのカッティングが今っぽく、ウエストも細く見せてくれます。

ダブルストラップのワンショルデザインが大人っぽい印象に◎

後ろ中心にはアニュアンスオリジナルロゴプレート付きです。

*素材*

表地:ポリエステル90% ポリウレタン10%

裏地:ポリエステル100%

*洗濯方法*

マシンウォッシャブル

定価 20,900円

購入においての詳細は、プロフィールを一読くださいませ。

メルカリ初心者ですが、スムーズなお取引ができるよう心がけております。

何卒よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アニュアンス 商品の状態 新品、未使用

