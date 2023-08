現物の色は2-5枚目です 着用画像は色違いです 2回ほど使用の極美品です サイズ1

色はグレー グレイッシュブルーのようなきれいな色

総丈82センチほど股上36センチ股下50センチ(素人採寸のため誤差ご了承下さい)

履き心地が大変よくシワにならず旅行にもおすすめ

快適に履いていただけます

リネンを模した軽量で撥水効果のある中空ポリエステル素材でできた9分丈パンツ。全体的に程よいゆとりを持たせダーツやタックで膨らみを作っています。ポケットはダーツとダーツの間に切り替えを作って作られています。通気速乾 軽くて薄いのに透けることがなく汚れず洗ってもすぐ乾きます。型崩れもしなければ洗濯による色褪せもありません。煩わしいと思っていた色々なデメリットを解決することで気軽に手軽に品のある着こなしを楽しめます。ポリエステル 100%

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アーツアンドサイエンス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

