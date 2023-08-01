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最安挑戦！ PlayStation4 プレステ４ CUH-2100A ジャンク 500GB 家庭用ゲーム本体

商品の説明

「PlayStation®4 ジェット・ブラック 500GB CUH-2100Ａ B01
⭐️最終値下げ⭐️PlayStation®4 CUH-2000A B01
ソニー・インタラクティブエンタテインメント
PS4 CUH-1200 500GB プレステ4 ブラック 本体

【コントローラーなし】Microsoft Xbox SeriesS 本体
#ソニー・インタラクティブエンタテインメント #ゲーム #本体 #PlayStation4 #PlayStation_4 #PS4
GWセール　2018年製　ニンテンドーSwitch 本体のみ

プレイステーション3 CECH-4200B 本体
◆電源は入ります。
NINTENDO SWITCH LITE(ニンテンドースイッチライト)本体
◆ストレージが一杯です。と、表示が出てプレイ出来ません。
プレイステーション5 デジタルエディション PS5 プレステ5
◆配線類はありません。本体とコントローラー3つ(こちらもジャンクです。部品取りにご利用下さい。)と保証書未記入は箱(こちらもボロボロです。)
Nintendo Switch スマッシュブラザーズSPECIALセット＋色々
◆らくらくメルカリ便で発送します。
【完動品】PlayStation4 CUH-2200A　コントローラー2つ

NINTENDO SWITCH　GCコン接続端子　GCコン2つ
※画像の付属品が全てになります。
プレイステーション4 白　500ＧＢ　起動確認済み
※コントローラー使用感(傷、ベタつき)あります。(オマケ程度)
任天堂 2DS とびだせどうぶつの森 2dsll

PS4PRO CUH-7200BB02 PS4 グレイシャーホワイト
※あくまでもジャンク扱い品になります、ご了承のうえご検討下さいませ。
Nintendo Switch マリオ レッド×ブルー セット　プロコン付属
ジャンクの意味がわからない方のご購入はお控え下さい。
Wii U 32GB + 18個ソフトセット

tiny-tiny様　Oculus QUEST2 128GB
☆プレステ4
PlayStation4 1000ab01
☆PlayStation
NINTENDO SWITCH 本体一式　あつ森付き
☆本体
プレイステーション5 ディスクドライブ搭載　CFI-1000A 01
☆プレステ5

PlayStation4 Pro リオレウス限定モデル

商品の情報

ブランドソニー
商品の状態全体的に状態が悪い

翌日発送薄型70000ps2本体プレイステーション2本体プレステ2b052712

PS4 Pro SSD 1TB【FW9.00】

メタクエスト2 256GB 美品＋Quest 2 Eliteストラップ付

PlayStation4 CUH-2100A プレイステーション4 プレステ
「PlayStation®4 ジェット・ブラック 500GB CUH-2100Ａ B01ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ソニー・インタラクティブエンタテインメント #ゲーム #本体 #PlayStation4 #PlayStation_4 #PS4◆電源は入ります。◆ストレージが一杯です。と、表示が出てプレイ出来ません。◆配線類はありません。本体とコントローラー3つ(こちらもジャンクです。部品取りにご利用下さい。)と保証書未記入は箱(こちらもボロボロです。)◆らくらくメルカリ便で発送します。 ※画像の付属品が全てになります。※コントローラー使用感(傷、ベタつき)あります。(オマケ程度)※あくまでもジャンク扱い品になります、ご了承のうえご検討下さいませ。ジャンクの意味がわからない方のご購入はお控え下さい。☆プレステ4☆PlayStation☆本体☆プレステ5

商品の情報

ブランドソニー
商品の状態全体的に状態が悪い

最安挑戦！ PlayStation4 プレステ４ CUH-2100A ジャンク 500GB 家庭用ゲーム本体

40分钟前

最安挑戦！ PlayStation4 プレステ４ CUH-2100A ジャンク 500GB 家庭用ゲーム本体

¥12,000 ¥10,200

(税込) 送料込み
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eec801644871

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コメント (8)

eec801644871
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ジャンク】PS4 PlayStation4 CUH-2100A B01 cutacut.com

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