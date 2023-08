着ないのでのため出品します。

ナイジェルケーボン ダウンジャケット



袖に毛玉、汚れがありますが、数回しか着ていないため、それ以外は目立った汚れはありません。

白なので汚れるのが嫌だったため、食べ物屋、居酒屋などには着て行ったことがありません。

あくまで古着なので新品のような綺麗さを求めている場合はご遠慮ください。

見落としもありますので、古着に理解がある方よろしくお願いします。

Mサイズですがかなり大きく作られており、174センチ、68キロですがオーバーサイズです。

フードも大きくかなり暖かいです。

定価4万弱だったと思います。

色 ホワイト 白

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アヴィレックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

