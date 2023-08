もらって嬉しい出産祝い ブートニエール付き 《タリアトーレ》新品 リネン×ウール 56 2Bジャケット テーラードジャケット

《TAGLIATORE タリアトーレ》新品 定価94,600円 イタリア製 ブートニエール付き リネン×ウール 2Bジャケット 56 大きいサイズ A7440

商品説明

★ブランド TAGLIATORE タリアトーレ

★商品名 ジャケット

★サイズ 56サイズ 平置き 着丈76cm 肩幅46cm 身幅57cm 袖丈63.5cm ※多少の誤差はご了承下さい。

★色 ライトピンク系 ※画像にて確認下さい

★素材 《表地》麻60% 毛40%《裏地》キュプラ100%

★定価 94,600円(税込)

★状態 新品未使用 イタリア製

★コメント★

上質な麻とウールを使用した品のある2Bジャケット。

麻とウールの組み合わせが生み出すふんわりとした質感は病みつき間違いなし。

ブランドモチーフ型のブートニエール付きです。

2つ釦 袖先4つ釦 内ポケット2つ 背抜き サイドベント仕様

こちらの商品は正規店の新品です。

注意事項

★基本的には新品未使用品を出品しておりますが、新品展示品、サンプル品等も扱っています。検品して出品していますが、初期傷、薄汚れ、ほつれ等、また見落としなどがある場合もございます。格安にて出品していますので、その点はご了承下さい。神経質な方は入札をお控え下さい。出品者側にミス(商品発送違い・大きな破損等の説明漏れ)が無い限り返金、返品はお受け出来ません。

#タリアトーレ

#ジャケット

#ラルディーニ

#ガブリエレパジーニ

商品の情報 商品のサイズ 3XL(4L) ブランド タリアトーレ 商品の状態 新品、未使用

