激安/新作 AIR JORDAN 1 RETRO HIGH BLUE SAPPHIRE スニーカー

この度は数ある中からご覧いただきありがとうございます。 ナイキ エアジョーダン 1 レトロ ブルーサファイアになります。NIKE AIR JORDAN 1 RETRO HIGH ジョーダン1 2010アッパーをブラックのスウェードで仕上げブルーのSWOOSHにサイバーイエローを差し色に使ったリミテッドモデルです。品番: 332550-005カラー BLACK/CYBER-BLACK-BLUE SAPPHIREサイズ 9(27㎝)状態 美品中古箱付きわからない事あればコメント下さい。宜しくお願い致します。同じサイズのスニーカー出品中 検索はこちらから→#K2M27㎝他にも出品してますので出品一覧をご覧ください!#nike #airjordan #og #retro #aj6 #airmax95 #airforce1 1 2 5 6 7 9 10 11 #エアジョーダン #エアフォース1 #フリント #エアマックス95 #バスケ #バッシュ #ナイキ #ジョーダン c137

