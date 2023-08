シリンダーバック ショルダーバック ロエベ ノベルティ

注意事項をしっかりとお読みになってください(⸝⸝ᐡ. ̫ .ᐡ⸝⸝)

海外免税店にて買い物したさいにいただけるノベルティのバッグです☘️

⚠️海外店からの並行輸入品です。日本製に比べるとつくりがあまいように思います。

⚠️トラブル防止のため、説明文をしっかりとお読みになり、ご納得して購入されてください。

ラフィア&カーフ

シリンダーバック ショルダーバック

ストローバック カゴバック シリンダーポケット

LOEWE ロエベ好きな方はいかがでしょうか₍ᐢ.ˬ.ᐢ₎✨

縦約:19㎝

横約:20㎝

マチ:約13㎝

ショルダー紐:約97~118㎝(長さ調整可能)

ロゴが非常にお洒落で上品なショルダーバッグです。

人気のミニショルダーバックで、持ち歩きに非常に便利で可愛らしいです。

中は巾着タイプで、中身が見えず安心して使用できます。

ショルダー部分は穴が空いているので長さ調節できます。

コンパクトにして発送させていただきます。

撮影環境やモニター環境により、実祭の色と違って見えることがございます。

⚠️並行輸入品(海外正規品)について⚠️

独自のルート(国内の並行輸入品を取り扱うショップ)にて購入しているため、お安く提供できております。

国内正規品にこだわる方はご購入をおひかえください。

商品の情報 ブランド ロエベ 商品の状態 新品、未使用

