【商品名】

新品タグ付き 自由区ポケット付ワンピース

ベルト、ペチュコート付き

【サイズ】

40

脇下約55cm

着丈約100cm

【定価】

29590円

【状態】

新品未使用

※シワがあります

完璧、神経質な方はご遠慮ください

自宅保管にご理解がある方お願いします

お値段交渉受け付けています

大幅のお値下はごめんなさい

#クミキョク

#組曲

#23区

#自由区

#ローズティアラ

#オンワード

#大きいサイズ

#大きなサイズ

#ジュニアー

#INED

#INDIVI

#LilianeBurty

#maki_oh

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド 自由区 商品の状態 新品、未使用

【商品名】新品タグ付き 自由区ポケット付ワンピースベルト、ペチュコート付き【サイズ】40脇下約55cm着丈約100cm【定価】29590円【状態】新品未使用※シワがあります完璧、神経質な方はご遠慮ください自宅保管にご理解がある方お願いしますお値段交渉受け付けています大幅のお値下はごめんなさい#クミキョク#組曲#23区#自由区#ローズティアラ#オンワード#大きいサイズ#大きなサイズ#ジュニアー#INED#INDIVI#LilianeBurty#maki_oh

