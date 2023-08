●このたびは数ある商品の中からご覧いただき、誠にありがとうございますm(_ _)m

【ブランド】

Levi's

【サイズ】

XXL

オーバーサイズでおしゃれに着用したい女性にもオススメです♪

【実寸】

・肩幅 56

・身幅 70

・着丈 73.5

・袖丈 69.5

※平置きにて採寸、多少の誤差が発生する場合がございますがご了承くださいm(_ _)m

【カラー】

ブラック 黒

【素材】

本体

綿 100%

身頃裏地

ボア起毛で暖かいです♪

【状態】

古着のため使用感はございますが大きく目立つ汚れはなく、この年代の古着の中では比較的良好な部類に入るかと思います♪

全体的に感じる使用感が古着の良さを引き出し、味があってオシャレに決まってます!

【おすすめポイント】

・ヴィンテージ

ビッグサイズなのでストリートコーデにも相性抜群です♪

シンプルなデザインなのでどんなファッションにも合わせやすいです♪

ビッグサイズがトレンドなのでメンズ、レディース問わず、ユニセックスに着用頂けるアイテムです!

古着女子の方も流行りのビッグシルエットのスタイルでゆるだぼっとオシャレに着こなしてくださいね(^^)

【お取引の前に】

※古着の特性上、多少の使用感がある場合がございますのでご了承ください。

※お手持ちのパソコン・スマホの画面により商品のお色に若干の差がある場合がございます。

●その他にも多数の人気商品を出品しておりますので、ぜひご覧頂けると嬉しいです(^^)

#良品古着館

【当店の紹介】

人気の 90s なども含め、

ナイキ

アディダス

チャンピオン

リーボック

FILA

カッパ

プーマ

などのスポーツブランド。

ラルフローレン

トミーヒルフィガー

カーハート

ラコステ

パタゴニア

ノースフェイス

ハーレーダビッドソン

ハードロックカフェ など

あえて特定のブランドにこだわらず、 ジャケット アウター コート Tシャツ パーカー トレーナー などを「センスの良い」という観点のみから厳選したアイテムでお客様の素敵なコーデをサポート致します♪

A230213502S47

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

