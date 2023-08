並行輸入品ですが楽天で購入しました。

他に出費があり手放すこととしました。

メルカリ・楽天等含めS/Mのブラックは出品が無いと思います。ご検討をお願いします。

新品、正規品 MYSTERYRANCH ブリッツ30 はMOLLシステムのデザインが印象的なバックパックです。

2デイアサルトのデザイン・機能を踏襲しつつ、新たに設計されたデイリーユース向けのバックパックは、実地を重んじる仕上がりとなっています。調整可能なフューチュラヨークシステムを装備し、取り外すことのできるシンプルなウェストベルトを採用、日常使いの多いユーザーにもおすすめの1本です。

メインコンパートメントにはU字のジッパーを開けてアクセスすることができます。パッド入りのラップトップPCスリーブは、ボトムから少し底上げされているので、パックを置いた際に衝撃がダイレクトに伝わらない設計です。本やタブレットを入れるドキュメントスリーブ、両サイドには縦型のポケットを配置し、ウォータボトル、折り畳み傘、小ぶりな三脚などをスマートに収納することができます。

セレクトショップでの並行輸入品購入です。タグ等付属致します。

ヨークサイズはS/Mとなります。

■SPEC■

・重量:1.7kg

・容量:29L

・3辺サイズ:H52cm×W33cm×D34cm

・フューチュラヨーク:調整可能な背面長

■MATERIAL■

・耐久性の高い500デニールCORDURA

・YKKジッパー

■FEATURES■

・特徴1:ノートパソコン対応のフローティングスリーブとドキュメントスリーブ

・特徴2:フローティングスリーブ|ラップトップスリーブがバックパックの底部分から少し底上げされた位置に設計されており、バックパックを置いた際の電子機器への衝撃を軽減

・特徴3:トップとサイドからアクセスできるPCスリーブ

・特徴4:サイドにはボトルポケットが2つ

・特徴5:3つのメインポケット(1つはキークリップ付き)とMOLLシステムで収納力アップ

・特徴6:MOLLシステム|”PALS”ウェビングに好みのアクセサリー(別売)を簡単に取り付けることができるシステム

・特徴7:薄型で取り外し可能なウェビングウエストベルト

・特徴8:内部には2つの縦型ポケット|ウォータボトル、折り畳み傘、小ぶりな三脚などを収納

■カラー:ブラック

商品の情報 ブランド ミステリーランチ 商品の状態 新品、未使用

