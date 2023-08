STUSSYは1980年に

【限定コラボ】シュプリーム×ヨウジヤマモト センタービッグロゴ入り Tシャツ

カリフォルニア州のラグナビーチを拠点にしていたサーファー、ショーン・ステューシー氏が設立したブランド。

90s William Wegman Tシャツ



SAPEUR サプール デニスロッドマン スネーク 蛇絡みTシャツ RODMAN

設立当時のサーフ色が強いボーダーTシャツです。

ディズニー クルーズライン アクアダック ドナルドダック ぶち抜き Tシャツ



ウエアハウス DUTCH HARBOR リンガーTシャツ

【特徴】

Sacai x Kaws Embroidery T-Shirt 1

80年代のサーフシーンを象徴するビッグシルエットと胸ポケットやボーダーのデザイン、生地へのこだわりとmade in USAの貴重な1着になります。

JIL SANDER ジルサンダー Tシャツ ネイビー Sサイズ有り



【SALE】ルイヴィトン Tシャツ メンズ S オーバーサイズ ビッグロゴ

【ブランド】ステューシー stussy

LOEWEアナグラムTシャツ(ブラック)



大友克洋 後楽園 Tシャツ

【表記サイズ】L

ヴィンテージ VODKA ウォッカ お酒 Tシャツ ビンテージ

XLに近いです。ビッグシルエット。

トラビススコット着用 リキッドブルー ウルヴァリン X-MEN Tシャツ 2XL



90s WILLIAM WEGMAN Tシャツ Lサイズ

【実寸サイズ】

ナスティードッグ パーカー

肩幅52cm

モンクレール ペインティングTシャツ

身幅60cm

《激レア》ステューシー STUSSY☆Tシャツ デカロゴ 刺繍 イエロー 黄色

着丈72cm

【07ss】ナンバーナイン number (n)ine 編込Tシャツ 宮下期



NUMBER(N)INE ナンバーナイン カート期

【素材】

【グレイトフルデッド】レア リトアニア USA製 1996年製 タイダイ XL

綿100%

激レア GUM BALLS 1978年製ヴィンテージ Tシャツ ガムボール



Supreme arabic logo

【色】ボーダー

韓国 メンズ 秋冬 ニコちゃん ロゴ スウェット トレーナー 長袖 ブラック



90S USA製 ヴィンテージ フォースベネストロフ ジム オールド Tシャツ

【状態】

Chrome Hearts クロムハーツ Joe Foti フォティ Tシャツ

年代ものの古着のため

23ss WACKO MARIA 2PAC / HAWAIIAN SHIRT 8

経年による全体の多数の薄いシミや

STUSSY Tシャツ シャドーマン クラウン キング Mサイズ 古着 ゆるだぼ

多少の縫い目のほつれがあります(写真5.6.8.9.10 拡大してご確認ください。)

【完売入手難】APPLEBUM × UNDEFEATED コラボ Tシャツ



新品未使用 bts着用 suga ユンギ バレンティノ Tシャツ S ブラック

【発送】

off white Tシャツ クロスアロー 赤 S

簡易包装で発送いたします。

SAD original リメイクTシャツ



HERMES エルメス 半袖 ニット タグなし ニット 半袖 ベージュ コットン

袖丈...半袖

Guns N' Roses Tシャツ 古着 ヴィンテージ

柄・デザイン...ボーダー

新品 sacai Einstein アインシュタイン コラボ Tシャツ

ネック...Uネック

【希少デザイン】 Hysteric Glamour☆ヒスガール 即完売 Tシャツ

季節感...春, 夏, 秋

【限定コラボ】ヒステリックグラマー × ウィンダンシー 両面ロゴ Tシャツ



古着 ヴィンテージ ビリーアイリッシュ オフィシャル 半袖 シャツ ブラック ⑤

#Oldstussy#80’s#黒タグ#ボーダー#ビンテージT#米国製#stussy

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ステューシー 商品の状態 傷や汚れあり

STUSSYは1980年にカリフォルニア州のラグナビーチを拠点にしていたサーファー、ショーン・ステューシー氏が設立したブランド。設立当時のサーフ色が強いボーダーTシャツです。【特徴】80年代のサーフシーンを象徴するビッグシルエットと胸ポケットやボーダーのデザイン、生地へのこだわりとmade in USAの貴重な1着になります。【ブランド】ステューシー stussy【表記サイズ】L XLに近いです。ビッグシルエット。【実寸サイズ】肩幅52cm身幅60cm 着丈72cm 【素材】綿100% 【色】ボーダー【状態】年代ものの古着のため経年による全体の多数の薄いシミや 多少の縫い目のほつれがあります(写真5.6.8.9.10 拡大してご確認ください。)【発送】簡易包装で発送いたします。袖丈...半袖柄・デザイン...ボーダーネック...Uネック季節感...春, 夏, 秋#Oldstussy#80’s#黒タグ#ボーダー#ビンテージT#米国製#stussy

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ステューシー 商品の状態 傷や汚れあり

STAR WARS Tシャツ 古着 ダースモールアディダス オリジナルス JEREMY SCOTT Tシャツ 半袖 ヴィンテージMartin Rose T-shirtノースフェイス パープルレーベル ナナミカ限定 プルオーバー Tシャツ LVETEMENTS イタリアロゴ オーバーサイズ t SGOODENOUGH グッドイナフ SG Tシャツ ギター【JORDAN】Tシャツ 2XLサイズ 大きいサイズ希少 懸賞 怪獣8号 6巻記念 Tシャツ 四ノ宮キコル 50名限定 ジャンプ+クロムハーツ 半袖Tシャツ ブラック S【90s】USA製 あいみょん着 リンダローリ