ラルフローレン ブルーレーベル

CygneウエストギャザータックパンツJuliette杢グレー

麻パンツ

カプリシュレマージュ 38 2タックワイドパンツ



ameri vintage パンツ 変形ブラウス セットアメリヴィンテージ

以前百貨店のラルフローレンショップで購入しました。2回着用の中古品です。

美品Shinzone CENTER PRESS PANTS(GRAY)



IENA コットンリネンオックスワイドパンツ ライトグリーン 40

ハリのある麻、クリーム色に水色のチェックが涼しげです。裏地はシルクです。

ESTNATIONジャージテーパードパンツ34

右裾折り返しに僅かに汚れがあります。(写真10枚目)表からは分かりません。

【美品】public tokyo フォルドベルトテーパードパンツ

その他の汚れ、ダメージはありません。

Tweed ツイード パンツ テーパード 古着 vintage ヴィンテージ 白

クリーニング済。

3WAY サスペンダー付きパンツ



阿部 菜渚美 さん 着用 ♡ 1回着用 レッセパッセ ワイド イージーパンツ 黒

カラー···クリーム

4298 SHIZUKA KOMURO シズカコムロ 花柄 パンツ ゴム

丈···フルレングス

yonfa クレープリラックスパンツ ivor XS YONFA ヨンファ

柄・デザイン···チェック

lohen ローヘン バレルパンツ

素材···麻、裏地シルク

【新品・タグ付き】LENO グルカ パンツ

シルエット···ワイド

新品★ スリーワンフィリップリム 2 M パンツ ズボン 絹100% シルク

股上···レギュラー

パンタロン

季節感···春、夏

LAUBE BLANC Center slit Pants Sサイズ Black



TODAYFUL ★ Tuck Linen Trousers

サイズ···11号

HEAVEN ピンクナイロンズボン MARC JACOBS

ウエスト幅···約39cm

ウールサキソニーテーパードパンツ 40

ヒップ幅···約50cm

ギエモン バルーンパンツ もんぺ

股上···約24.5cm

LOEFF ロエフ コットンツイル 2タックパンツ 新品 未使用サイズ2

股下···約78cm

美品 ロエベ ストレッチ センタープレス ストレート パンツ スラックス

総丈···約100cm

【栃木県産】ウォーターグラスペイントワイドストレートパンツ

裾幅···約31cm

TODAYFUL Patchwork Lace Pants

素人採寸です。多少の誤差はご容赦ください。

melt the lady ペタルスラックスパンツ



ロンハーマン購入 フォルテフォルテ サテンパンツ

細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

アドーア adoreベルト付サンディツイルパンツ/ボトム/36



★ご専用★ ベストとパンツのセットアップ ミナペルホネン one day go!

※写真は実物に近い色ですが、写真と実物の色味が若干異なる事があります。

新品 アンタイトル テーパードパンツ カジュアル 2 白 ワールド 日本製



ガリャルダガランテ センターシームジョガーパンツ

※自宅保管の中古品です。気になる方は購入をお控え下さい。

御専用 イッセイミヤケパンツサイズ S



heve へイヴ バーサタイルパギンス エクリュ 38

※返品には応じられませんので十分ご検討下さい。

Mystrada マイストラーダ タフタカーゴパンツ 新品



ENFOLD リネンライクジョッパーズパンツ

※配送はらくらくメルカリ便で小さく折り畳んで梱包します。たたみジワができますがご了承ください。

【 GALERIE VIE 】 日本製 サイドタックワイドパンツ



AKIRANAKA Kirsi rolled up panel pants

※購入前の確認などございましたらお気軽にコメントください。

中古美品♡ランダムストライプストレートパンツ 38 ブラック

直ぐにお返事ができない事もありますがご了承願います。

ウィムガゼット ジョグパンツ オフホワイト



BY テレデランリネンドットワイドパンツ S ブラウスセット

お値下げ

プリーツプリーズ イッセイミヤケ パンツ 紺

12,800円→

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ラルフローレン ブルーレーベル麻パンツ以前百貨店のラルフローレンショップで購入しました。2回着用の中古品です。ハリのある麻、クリーム色に水色のチェックが涼しげです。裏地はシルクです。右裾折り返しに僅かに汚れがあります。(写真10枚目)表からは分かりません。その他の汚れ、ダメージはありません。クリーニング済。カラー···クリーム丈···フルレングス柄・デザイン···チェック素材···麻、裏地シルクシルエット···ワイド股上···レギュラー季節感···春、夏サイズ···11号ウエスト幅···約39cmヒップ幅···約50cm股上···約24.5cm股下···約78cm総丈···約100cm裾幅···約31cm素人採寸です。多少の誤差はご容赦ください。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。※写真は実物に近い色ですが、写真と実物の色味が若干異なる事があります。※自宅保管の中古品です。気になる方は購入をお控え下さい。※返品には応じられませんので十分ご検討下さい。※配送はらくらくメルカリ便で小さく折り畳んで梱包します。たたみジワができますがご了承ください。※購入前の確認などございましたらお気軽にコメントください。直ぐにお返事ができない事もありますがご了承願います。お値下げ12,800円→

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

nagonstans TIANA サッカー CHECK SWIMパンツマックスマーラパンツ45rpm カジュアルストレッチパンツCLANE LOW WAIST BELL BOTTOM PANTSevam eva エヴァム エヴァ ヘンプ100%パンツ 2セオリー リネンパンツ サイズ2 新品未使用ETHOSENSアメリヴィンテージ amerivintage アメリ ストレートパンツ新品*THE SHINZONE トムボーイパンツ 32musubore センタータックハングリーパンツ