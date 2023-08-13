人気の贈り物が 北欧ヴィンテージ「N.E.FROM」デンマーク アンバー（琥珀）シルバー カフス カフリンクス

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管：SF1-03

商品の情報 ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

N.E.FROM（エリック・ニールセン・フロム）【刻印】STERLING DENMARKN.E.FROM 925S【素材】925シルバー（スターリングシルバー）、琥珀※スレキズや銀製品特有のくすみ黒ずみ変色があります。ご了承の上で購入のご検討をお願いします。状態に神経質な方は購入をお控え下さい。らくらくメルカリ便（送料出品者負担、宅急便コンパクト）で発送します。↓↓クリック その他の北欧ジュエリー私の出品一覧#nordicjpilsner↓↓クリック その他のカフスやタイピンなどメンズ服飾小物、私の出品一覧#mapilsner↓↓クリック その他の琥珀（コハク）私の出品一覧#amberrpilsnerカフリンクス カフスボタン管：SF1-03

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