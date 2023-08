・85年 フェルナンデスリミテッドエディション ベースになります。

SeymourDuncan SJB1 n/b 5弦ベースピックアップ 67/70



musicman caprice bass

・コレクション整理の為出品です。

Fender Custom Shop 62 JAZZ BASS CC



【GW12100050】Grass Rootsベース

コンディション

Sugi NB5E POP/A-MAHO ショップオーダー



85年 フェルナンデスリミテッドエディション ベース

・プレイヤーコンディション

グラスルーツ ベース レッド



Sire Marcus Miller V7 4ST Ash Natural

・ネック やや順反り、トラスロッド余裕あると思います。フレット残り約6〜7割程度かと。

グレコ サンダーバード ピックアップ Thunderbird gibson



フェルナンデス プレジョンベース ブラック

ボディ

【Neyeon様】ATELIER Z M#245 D plus custom



【エレキベース】YAMAHA MB40 (motion b)

・各所に傷、打痕、塗装剥がれがありますが、比較的綺麗な個体だと思います。

【5162】 メンテ済み Fender precision bass 弦交換不要

85年製としているのはシリアルナンバーからです。

Sadowsky Metroline Express MV4E ケース付き

ハムバッカー個体のベースがカタログで見つけられなかったので。

G&L L-2000 TRIBUTE エレキベース



Grassroots バイオリンベース メンテまで特価

電装系

Fender USA プレシジョンベース



【S超美品】Bacchus BJB600G G04207 バッカス ベース

・ガリ無し機関良好です。

【激レア】Fender Japan PBAC-100FL【値下げ交渉可】



Squier by Fender Bronco Bass ブロンコ ベース

金属パーツ

epiphone eb-2 エピフォン ベース



■FUJIGEN FGN プレシジョンベース NCPB-10 プレベ フジゲン

・経年劣化に伴うくすみ、サビあります。

【5636】 BUSKER'S precision bass 弦交換不要



【都内手渡し希望】バッカス Woodline 517 AC BGP 5弦 ベース

インプレッション

G&L L-2000 USA製 アッシュボディ エボニー指板 底値

・サーモンピンクの様な色の可愛いベースです。

美品!希少カラー!Bacchus ジャズベースタイプ バッカス JB ゴールド

ミディアムスケールだと思います。

Fender squier セット 、アンプampeg

音質はしっかり低音も出て、良くまとまってる音だと思います。

Gruvgear Duostrap signature オプション付



■Squier Fender Precision Bass Standard



MUSICMAN スターリン(スティングレイ)5弦 左利き レフティ

・付属品はありません。ハードケースは撮影用です。

SeymourDuncan SJB1 n/b 5弦ベースピックアップ 67/70



musicman caprice bass



Fender Custom Shop 62 JAZZ BASS CC

他にもベース、ギター出品しています。

【GW12100050】Grass Rootsベース

#バッチーナのギターベースコレクション

Sugi NB5E POP/A-MAHO ショップオーダー



85年 フェルナンデスリミテッドエディション ベース

・個人的主観での状態判断になりますので、見落としがあるかもしれませんがご了承下さい。

グラスルーツ ベース レッド



Sire Marcus Miller V7 4ST Ash Natural

・中古品はあくまで中古品です。コンディションが気になる方はショップからの購入をお勧めします。

グレコ サンダーバード ピックアップ Thunderbird gibson



フェルナンデス プレジョンベース ブラック

・状態確認はコメントください。

【Neyeon様】ATELIER Z M#245 D plus custom



【エレキベース】YAMAHA MB40 (motion b)

・ダンボール、エアキャップにて梱包、発送します。

【5162】 メンテ済み Fender precision bass 弦交換不要



Sadowsky Metroline Express MV4E ケース付き

・中古品になりますのでご理解のある方以外はご遠慮くださいね。

商品の情報 ブランド フェルナンデス 商品の状態 傷や汚れあり

・85年 フェルナンデスリミテッドエディション ベースになります。・コレクション整理の為出品です。コンディション・プレイヤーコンディション・ネック やや順反り、トラスロッド余裕あると思います。フレット残り約6〜7割程度かと。ボディ・各所に傷、打痕、塗装剥がれがありますが、比較的綺麗な個体だと思います。85年製としているのはシリアルナンバーからです。 ハムバッカー個体のベースがカタログで見つけられなかったので。電装系・ガリ無し機関良好です。金属パーツ・経年劣化に伴うくすみ、サビあります。インプレッション・サーモンピンクの様な色の可愛いベースです。ミディアムスケールだと思います。音質はしっかり低音も出て、良くまとまってる音だと思います。・付属品はありません。ハードケースは撮影用です。他にもベース、ギター出品しています。#バッチーナのギターベースコレクション・個人的主観での状態判断になりますので、見落としがあるかもしれませんがご了承下さい。・中古品はあくまで中古品です。コンディションが気になる方はショップからの購入をお勧めします。・状態確認はコメントください。・ダンボール、エアキャップにて梱包、発送します。・中古品になりますのでご理解のある方以外はご遠慮くださいね。

商品の情報 ブランド フェルナンデス 商品の状態 傷や汚れあり

G&L L-2000 TRIBUTE エレキベースGrassroots バイオリンベース メンテまで特価Fender USA プレシジョンベース【S超美品】Bacchus BJB600G G04207 バッカス ベース【激レア】Fender Japan PBAC-100FL【値下げ交渉可】Squier by Fender Bronco Bass ブロンコ ベースepiphone eb-2 エピフォン ベース■FUJIGEN FGN プレシジョンベース NCPB-10 プレベ フジゲン【5636】 BUSKER'S precision bass 弦交換不要【都内手渡し希望】バッカス Woodline 517 AC BGP 5弦 ベース