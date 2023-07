【★超目玉】 THE 新品正規品 MAKURA 整体枕 王様のブランチで紹介 枕

☆父の日にいかがですか☆

週末割引!!

定価:39600円

材質

本体生地:ポリエステル65%、綿35%

中材:特注エラストゴムパイプ

色

ホワイト

サイズ

W58cm×D38.5cm×5cm ※職人による一点一点手作りの商品のため、 商品ごとに多少の個体差が生じます。ご了承ください。

重量

約1900g

◆商品特徴◆

●「頚椎にかかる負担を大幅に軽減すること」これこそがまくらの整体効果の根源でした。

そのための独自の三段構造を実現に向け、老舗まくら製造メーカーの協力を得て、素材や縫製方法を徹底研究。複雑な縫製とその独特な三段構造、内部に充填された三種類の素材の感触が一体となり、一流の整体師の技術にも劣らないほどの整体効果を生み出します。

●けんこう枕は、すべての頸椎に負担がかからず、脳の信号が体中に届きやすくなっています。堅めの二つの山が、頭部と肩を支え、「一番端にある頸椎(頸椎の一番)」を含め、すべての頸椎をフリーにしているため、「自然治癒」の信号が届きやすく、スピーディーに体のバランスの調整が行われます。まくらに整体効果を持たせるためには、しっかり「頭」と「肩まわり」を支えてあげることが重要になります。

●THE MAKURAは、独自の3段構造に加えて60cm前後の幅を持たせるなど、一般的なまくらと比べるとだいぶ大柄な作りに仕上げました。これによって「首のつけね」から「肩」までがしっかりとまくらに乗ることが可能となったのです。またこの幅は、整体効果だけでなく、寝返りを打っても頭がまくらから落ちず、心地よく眠れるサイズ感を意識したものとなっています。

◆商品の仕様◆

●7㎜×10㎜の、独自に素材の厚さ、内径を設計した高価なエラストゴムパイプを使用しています。

●一般的な枕の幅43cmに対してTHE MAKURAは約60cmの幅で安心して寝返りが打てます。

※自宅保管。未開封です。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

