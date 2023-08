激安正規 THE NERDYS オーバーオール オーバーオール

THE NERDYS(ナーディーズ)のオーバーオールです。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザナーディーズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

THE NERDYS(ナーディーズ)のオーバーオールです。2回程着用しだけですので美品かと思いますが、自宅保管品ですので神経質な方はご遠慮ください。サイズは平置きで総丈 153cm(6cm程長く出来ます。短い方には大幅に調整可能)ウエスト 85cm股上 35cm股下 73cmわたり幅25cm裾幅 27cmです。当方177cm 68kgでウエストはゆったりして着用出来ています。カラー···グレーパンツ丈···フルレングス素材···ウール季節感···春、秋、冬

