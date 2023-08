*COCOMELODY* ウェディングドレス

ココメロディーのカラードレス CWLT130B5-G です。

流行りのくすみカラーのドレスで優しいグレーです。

上半身から腰にかけてビジューがたくさんついているのでキラキラしていて華やかです。

*COCOMELODY* ウェディングドレス

とくにスポットライトが当たるとキラキラと綺麗です。

背中の紐で締め上げるので調整可能です。

〇商品状態

とても綺麗な状態です。

クリーニング済み

〇モデル名

OCOMELODY

CWLT130B5-G

〇サイズ

着丈 約 146cm

ウエスト平置き 約 32cm

〇ライン

Aライン

〇カラー

グレー

〇付属品

なし

#mioBR_ウェディング

↑同じカテゴリーの商品を見る

#COCOMELODY #13776 AE

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

