【ギフト】 《ヴィヴィアンウエストウッド》箱付新品 レザークラッチバッグ セカンドバッグ メッセンジャーバッグ

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商品の説明
《ヴィヴィアンウエストウッド》新品 定価36,300円 モンキー＆タイガーシリーズ レザークラッチバッグ セカンドバッグ プレゼント A7326
HUMAN MADE MAIL BAG メッセンジャーバック
(美品)ナイトレイド(NITRAID) MRW メッセンジャーバッグ
商品説明
GUCCI メッセンジャーバッグ レザー
★ブランド Vivienne Westwood ヴィヴィアンウエストウッド
希少 イーストパック×ハーレー メッセンジャーバッグ
UDG UNDERCOVER 7インチレコードバッグ
★商品名 バッグ
別注モデルbagjack メッセンジャーバッグpogo/black
【美品】dunhil メッセンジャーバッグ レザー 黒 フラップ
★サイズ 縦 約19.5cm 横幅 27.5cm
Pac Designs メッセンジャーバッグ
グッチ H298 GGエンボス ポーチ
★色 ダークグリーン系 ※画像にて確認下さい
THOM BROWNE セカンドバッグ
牛革 イントレチャート 本革 メンズ クラッチバッグ バッグ ビジネス 黒
★素材 牛革
KID様専用
《ヴィヴィアンウエストウッド》箱付新品 レザークラッチバッグ セカンドバッグ
★定価 36,300円(税込)
PRADA プラダ メッセンジャーバッグ
Louis Vuitton Armand トリヨンレザー メッセンジャーバッグ
★状態 新品未使用(箱・タグ・販売証明書付)
HUMANMADE メッセンジャーバッグ ヒューマンメイド
BELAFONTE RAGTIME CLOTHING 完売品
★コメント★
HUMAN MADE MAIL BAG メッセンジャーバック
(美品)ナイトレイド(NITRAID) MRW メッセンジャーバッグ
繊細なハンドタッチで描かれ、個性を吹き込まれた「MONKY＆TIGER」シリーズのクラッチバッグ。
GUCCI メッセンジャーバッグ レザー
Vivienne Westwoodアーカイブの個性的なアニマルプリント柄を、人気の「エンベロープ」シリーズとMIXさせたコレクションです。
希少 イーストパック×ハーレー メッセンジャーバッグ
内側にポケットが複数あり、小物などを分けて収納可能。ちょっとしたお出掛けの際に便利です。プレゼントにもおすすめです。内側オープンポケット×5 外側ファスナーポケット×1
UDG UNDERCOVER 7インチレコードバッグ
別注モデルbagjack メッセンジャーバッグpogo/black
こちらの商品は正規店の新品です。
【美品】dunhil メッセンジャーバッグ レザー 黒 フラップ
Pac Designs メッセンジャーバッグ
注意事項
グッチ H298 GGエンボス ポーチ
★基本的には新品未使用品を出品しておりますが、新品展示品、サンプル品等も扱っています。検品して出品していますが、初期傷、薄汚れ、ほつれ等、また見落としなどがある場合もございます。格安にて出品していますので、その点はご了承下さい。神経質な方は入札をお控え下さい。出品者側にミス（商品発送違い・大きな破損等の説明漏れ）が無い限り返金、返品はお受け出来ません。
THOM BROWNE セカンドバッグ
牛革 イントレチャート 本革 メンズ クラッチバッグ バッグ ビジネス 黒
#ヴィヴィアンウエストウッド
KID様専用
#クラッチバッグ
《ヴィヴィアンウエストウッド》箱付新品 レザークラッチバッグ セカンドバッグ
#セカンドバッグ
PRADA プラダ メッセンジャーバッグ
#プレゼント
Louis Vuitton Armand トリヨンレザー メッセンジャーバッグ
商品の情報
ブランド
ヴィヴィアンウエストウッド
商品の状態
新品、未使用
HUMANMADE メッセンジャーバッグ ヒューマンメイド
BELAFONTE RAGTIME CLOTHING 完売品
HUMAN MADE MAIL BAG メッセンジャーバック
(美品)ナイトレイド(NITRAID) MRW メッセンジャーバッグ
GUCCI メッセンジャーバッグ レザー
希少 イーストパック×ハーレー メッセンジャーバッグ
UDG UNDERCOVER 7インチレコードバッグ
別注モデルbagjack メッセンジャーバッグpogo/black
【美品】dunhil メッセンジャーバッグ レザー 黒 フラップ
《ヴィヴィアンウエストウッド》新品 定価36,300円 モンキー＆タイガーシリーズ レザークラッチバッグ セカンドバッグ プレゼント A7326商品説明★ブランド Vivienne Westwood ヴィヴィアンウエストウッド★商品名 バッグ★サイズ 縦 約19.5cm 横幅 27.5cm ★色 ダークグリーン系 ※画像にて確認下さい★素材 牛革★定価 36,300円(税込)★状態 新品未使用(箱・タグ・販売証明書付) ★コメント★繊細なハンドタッチで描かれ、個性を吹き込まれた「MONKY＆TIGER」シリーズのクラッチバッグ。Vivienne Westwoodアーカイブの個性的なアニマルプリント柄を、人気の「エンベロープ」シリーズとMIXさせたコレクションです。内側にポケットが複数あり、小物などを分けて収納可能。ちょっとしたお出掛けの際に便利です。プレゼントにもおすすめです。内側オープンポケット×5 外側ファスナーポケット×1こちらの商品は正規店の新品です。注意事項★基本的には新品未使用品を出品しておりますが、新品展示品、サンプル品等も扱っています。検品して出品していますが、初期傷、薄汚れ、ほつれ等、また見落としなどがある場合もございます。格安にて出品していますので、その点はご了承下さい。神経質な方は入札をお控え下さい。出品者側にミス（商品発送違い・大きな破損等の説明漏れ）が無い限り返金、返品はお受け出来ません。#ヴィヴィアンウエストウッド#クラッチバッグ#セカンドバッグ#プレゼント
商品の情報
ブランド
ヴィヴィアンウエストウッド
商品の状態
新品、未使用
【ギフト】 《ヴィヴィアンウエストウッド》箱付新品 レザークラッチバッグ セカンドバッグ メッセンジャーバッグ
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(税込) 送料込み
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バッグ
メッセンジャーバッグ
《ヴィヴィアンウエストウッド》箱付新品 レザークラッチバッグ セカンドバッグ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
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発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
9f8eb1171e529
273
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【ギフト】 《ヴィヴィアンウエストウッド》箱付新品 レザークラッチバッグ セカンドバッグ メッセンジャーバッグ
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