30〜40年代、ユーロヴィンテージのサスペンダーパンツ。

人気のブラックストライプ、ごわつかない上質なウール生地でサラッとした質感になります。

ウエストはベルトループと内側にサスペンダーボタンが付きますベルトで吊っての着用もおすすめです。

旧いものになりますが良好コンディションの一本、この機会にぜひご検討くださいませ。

【Condition】 膝裏サイドに小キズ、金具に経年、裏地にやや汚れ、膝裏地に少しダメージあり。大きなダメージはなく良好コンディションです。

【Color】 BLACK

【Material】 WOOL

【Size】 約 W33

ウエスト 85cm

股上 31cm

わたり幅 30cm

股下 63cm

裾幅 22cm ※多少の誤差はご了承下さい。

フランス軍 ドイツ軍 イギリス軍

スウェーデン軍 アメリカ軍 米軍

イタリア軍 カナダ軍 オランダ軍

ユーロ ヨーロッパ ヴィンテージ ビンテージ

10s 20s 30s 40s 50s 60s 70s 80s 90s

フランス フレンチ フレンチアーミー

ロイヤルネイビー RAF

マルタン マルジェラ ナイジェルケーボン

アナトミカ コモリ

リアルマッコイズ バスリクソンズ フェローズ

アヴィレックス ウエアハウス

トロフィークロージング クッシュマン

フラットヘッド シュガーケーン

ショット ライダース バイカー

パンツ ジャケット ミリタリー サバゲー

アウトドア キャンプ 登山

古着 古着屋 軍モノ 軍服 30s 40s ユーロ ヴィンテージ 針刺し シンチバック ブラック ストライプ ウールパンツ W33 サスペンダー フランス アンティーク

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 やや傷や汚れあり

