Christian Dior 2021 コットン&シルク スリーブレスバージャケット ベスト

サイズ:38 身幅41㎝ 着丈51㎝

カラー:グレー

ディオールブティックで購入後4回着用しました。

生地が毛羽立っているように見えますが、タッサーシルクの繊維が太いシャリ感の特徴的なテキスタイルで、元々このようなデザインです。

ところどころ白いところに薄汚れがありますので写真でご確認ください。

ダブルブレストブレザーから着想を得てデザインされた、洗練された美しさを纏うスリーブレスバージャケット。

コットンとシルクの混紡素材を使用し、幅広のノッチドラペルで華やかな印象に仕上がっています。

秋冬はシャツやニットと合わせてアウターのベストとして、春夏は一枚でトップスのように着用していただけます。

クラシックなシルエットにモダンなディテールを散りばめた、タイムレスなエレガンスを湛えるアイテム。

保管シワがあります。畳んで発送しますので、畳みシワはご了承ください。

中古品ですので見落としがある場合があります。

感じ方は人それぞれであり、素人目の検品になります。

お店のような完璧さをお求めの方、細部まで気にされる方はご購入をお控え下さいますようお願い致します。

柄・デザイン...無地

カラー...グレー

季節感...春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ S ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 やや傷や汚れあり

