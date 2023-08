キャラクター···美少女

タカラトミー TAKARA TOMY

アミュレットしゅごたま

ハンプティ・ロック ハンプティロック

しゅごたま

アミュレットしゅごたま専用ストラップ(未使用)

アミュレットしゅごたま取扱説明書

本体に剥がれがありますが、動作は確認できました。(画像参照)

長いので全ての動作は確認できておりません。

しゅごたまとの通信も確認がとれました。

ただ、こちらかなりコツ?というよりも、運が良ければたまに反応するといった感じでした。

しゅごたま自体の電源オンオフ音はしっかりと鳴りました。

かなり古い通信機器で、いつ通信ができなくなるかわからないので、こちらに関しては保証できかねる旨ご理解の上ご購入くださいませ。

FOR SALE IN JAPAN ONLY の商品です。

こちら、販売当時電池入りで売られていた商品ですが、しっかり電池を抜いて保管しておりました。

希少性を重視して高額値を設定しておりますが

通信が100発100中ではないこともありますので

お値下げ交渉承ります。

お気軽にコメントくださいませ。

PEACH-PIT

講談社

エンブリオ探索隊

テレビ東京

ラン ミキ スウ

ゲーム ポータブルゲーム

育成ゲーム

振動 歩数計

通信

たまご 鍵 カギ 天使 羽 妖精 ハート スペード クローバー

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

