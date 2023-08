ランキング2022 【22aw】HEUGN｜DAN レザージャケット

22awのHEUGNのDANです。

サイズ3です。

即完だったので相当希少かと思います。

定価165000

1940年代当時のラバー素材を使用したモーターサイクルブルゾンをHEUGNらしく表現したアウター‘DAN’素材には北陸産地の繊維メーカーのニット素材。浸透性あるコーティングファブリック。

カラー:BLACK

サイズ:3 (着丈79cm身幅64cm肩幅47袖丈92cm)

素材:表地ポリエステル60%ナイロン40%、裏地ウール100%

22aw heugn dan 3



メルカリで新品購入後、複数回着用。

ハンガーとガーメントケース付き。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド オーラリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

22awのHEUGNのDANです。サイズ3です。即完だったので相当希少かと思います。定価1650001940年代当時のラバー素材を使用したモーターサイクルブルゾンをHEUGNらしく表現したアウター'DAN'素材には北陸産地の繊維メーカーのニット素材。浸透性あるコーティングファブリック。 カラー:BLACKサイズ:3 (着丈79cm身幅64cm肩幅47袖丈92cm)素材:表地ポリエステル60%ナイロン40%、裏地ウール100%メルカリで新品購入後、複数回着用。ハンガーとガーメントケース付き。

