【商品プロフィール】

数ある商品の中からご覧頂き誠にありがとうございます!

目立つ傷や汚れ等無く比較的綺麗な状態です。

最後の2枚に着用イメージを載せております。

写真にて状態確認の上ご購入よろしくお願いします。

【カラー】

ブラック

【サイズ(cm)】

サイズ:OS

ウエスト: 66 cm ゴムなので最大で約 88 cm

総丈: 89cm

裾幅: 13.5cm

わたり: 26cm

股下:52cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

【状態】 B

S:新品、未使用

A:新品同様

B:色あせ少なく全体的に状態良好

C:多少の色あせ等あるが全体的に状態良好

D:特定の箇所にシミ、穴等はあるが古着として問題ないレベル

E:全体的に状態が悪い

*気になる汚れ等は写真でご確認くださいますようお願いいたします。

#古着屋アール

↑その他の商品も多数出品していますので、ご覧ください。

おまとめ割も実施しております。

全商品、クリーニング済みなので安心して着用してください(^^)

他サイトにも出品中なので突然の商品消去ございますのでご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 目立った傷や汚れなし

