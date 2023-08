訳あり ビンテージ　バンド　総柄　ペーパー　ジャケット ブルゾン

ご覧頂き誠にありがとうございます 。

人気色 茶 XS patagonia クラシック レトロx



✴︎商品説明/特徴✴︎

NIRVANAのフロントマン

カートコバーンが愛用していたことでも有名な

ビンテージのペーパージャケット

色々なデザインがある中でもカートが

着用していた地図柄は多くのブランドも

サンプリングするほど有名なデザインです!

そんな数あるペーパージャケットの

デザインの中でも今では探している人が多い

ストーンズたマドンナなど多くの有名バンド

アーティストのポスターやフライヤーが

全面にプリントされた最高にカッコいい一枚です!

お好きな方は是非!

NIRVANA Marilyn manson METALLICA

weezer PEARL JAM SMASHING PUMPKINS

Rage Against the Machine

Red Hot Chili Peppers Alice in Chains

Nine Inch Nails sonic youth など

90年代〜00年代のビンテージ バンドTシャツや

old park ink Rebuild by Needles など

ビンテージ古着などをリメイクした

ブランドが好きで購入販売しています。

✴︎size✴︎

サイズ表記

✴︎実寸平置き✴︎

着丈:約 cm

身幅:約 cm

肩幅:約 cm

袖丈:約 cm

素人採寸になりますので

測定値の若干の誤差はご了承下さい。

✴︎condition✴︎

こちらの商品は【B】ランクです

【S】ほぼ新品 美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが状態の良いUSED

【B】使用感あり目立つダメージや大きな汚れなし

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感目立つダメージや汚れあり

【N】新品展示品デッドストックなど

状態は個人独自の基準です。

あくまで古着という事をご理解の上

ご購入よろしくお願いいたします 。

素人検品の為、万が一見落としが

あるかもしれませんがご了承の程

宜しくお願い致します。

気になる所があれば購入前に何度でも質問して

ご納得の上でご購入をお願い致します。

上記の内容にご理解頂ける方のみ

ご購入でお願い申し上げます 。

神経質な方のご購入はお控え下さい。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 やや傷や汚れあり

