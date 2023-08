タグ付き新品未使用品です☆

【d.i.a】超希少 ダイヤ 見せブラ 盛りブラ ピンクゼブラ柄 ギャル



青rib tube tops melt the lady メルトザレディ

EVERY DAY I LIKE.のモダンなベアトップ。

Deuxieme Classe Sophie ベアトップ



vintage チロル オフショル デニム ビスチェ ブラウス

探すとなかなか見つからないニットのベアトップ。

ニット素材だからこそ、1枚でもサマになりシンプルながら存在感のあるアイテムです。

キャミソールドレスやオールインワンのインナーにもおすすめ。

素材: 本体:レーヨン81%、ポリエステル19%

購入価格:17600円

カラー···ブラック

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ドゥーズィエムクラス 商品の状態 新品、未使用

タグ付き新品未使用品です☆EVERY DAY I LIKE.のモダンなベアトップ。探すとなかなか見つからないニットのベアトップ。ニット素材だからこそ、1枚でもサマになりシンプルながら存在感のあるアイテムです。キャミソールドレスやオールインワンのインナーにもおすすめ。素材: 本体:レーヨン81%、ポリエステル19%購入価格:17600円カラー···ブラック

