数量限定セール Pt クッションカット ダイヤ リング 0.51ct G VS1 D0.36ct リング

Pt クッションカット ダイヤ リング 0.51ct G VS1 D0.36ct

♡CHANEL マトラッセリング♡



ヴェレッタオッターヴァ ガーネットリング

【素材】Pt900（プラチナ）

スワロフスキー Swarovski エターナルフラワー リングセット

【主石】クッションカット ダイヤモンド

【JB-3673】Pt900 天然ファイヤーオパール ダイヤモンド リング

0.51ct Gカラー VS1クラス

アリゾナフリーダムリング

【脇石】ダイヤモンド 0.36ct

ジュエリーツツミ K10YGペリドットリング

【重量】3.3g

4℃ K18YG ダイヤモンド リング 10 号[g40-41]

【リングサイズ】#8

ティファニー・ノーツ シンプルバンド プラチナリング ウェディング PT950

【サイズ】幅約4.3mm

【最高品質】プラチナ ダイヤモンド エンゲージリング

【付属品】GIA鑑定書（コピー）

高品質 プラチナダイヤモンド 0.405CT

【商品の購入先】

ブルガリ 指輪 セーブザチルドレンチャリティリング 64 SV925 E0266

正規品の真贋を行っている古物市場、古物卸業者

アイプリモ プラチナ マーニ エタニティPt950ハーフ エタニティリング

正規店

血赤珊瑚リング

小売店

アンティーク エナメル ダイヤモンド リング アメリカ 14金 希少

ECサイト

プラチナ pt900 リング 平打ち 手作り 幅4.1㎜ 13号 4.66 g



美品 アガット★ K10 ターコイズ＋クォーツ リング 11号（サイズ直し可）

新品仕上げ済みのきれいな状態です。

【厳選/高品質】18金 イエローゴールド スター 星 ヒトデ リング 指輪



定番人気★ティファニーナンバーリング

#santa14

ARTIDA OUD♡アルティーダウード*リング*11号*ルビー*パヴェダイヤ



ダイヤモンドリング 大粒 約0.5ct k18wg

1473-FC

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Pt クッションカット ダイヤ リング 0.51ct G VS1 D0.36ct【素材】Pt900（プラチナ）【主石】クッションカット ダイヤモンド 0.51ct Gカラー VS1クラス【脇石】ダイヤモンド 0.36ct【重量】3.3g【リングサイズ】#8【サイズ】幅約4.3mm【付属品】GIA鑑定書（コピー）【商品の購入先】正規品の真贋を行っている古物市場、古物卸業者正規店小売店ECサイト新品仕上げ済みのきれいな状態です。#santa141473-FC

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

田崎真珠 tasaki Ptダイヤカットリング 11号 Pt1000 新品新しい商品です、サイズ8 です、もともと小さかったあまり使わなかったですCHANEL カメリア リング 指輪FENDI オーロック パール リングK18 2CT天然ダイヤモンドパヴェリングエテ ete ダイヤリング K10 YG 9号0.7ct ブルーダイヤモンド SGTV ツインクル プラチナリング PT950