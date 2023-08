【正規品】 「cross様専用」男闘呼組CD3枚セット 邦楽

ご覧頂きありがとうございます。

男闘呼組CD3枚セットになります。

もうワンセット持っているので、欲しい方にお譲りします。

「参」のケース左下部分に目立たない傷が若干ございます。

CD本体、歌詞カードは素人判断ではございますが、綺麗な状態です。

尚、3枚とも再生確認済みです。

パソコン取り込みをしていたので、本体の再生回数は数回程度です。

ご質問等ございましたら、お気軽にコメント下さいませ。

#男呼闘組 CD

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

