メインカラー···グレー

人気モデル···new balance 990

スニーカー型···ローカット(Low)

シーン···ランニング/トレーニング

特徴/機能/素材···USA製、スエード

ニューバランス

990v5

サイズ26cm

zozotown新品購入

3回着用、コンディションは良好です。

インソールは別の物を使用していた為未使用になります。

使用後はジェイソンマークにてアウトソールを洗浄し保管しています。

付属品は全てあります

注意⚠️

こちらの商品は他のサイトにも出品していますので購入の際は必ず在庫確認をしてください。購入が重なってしまうと取り引きできなくなります。

6月5日本日迄の出品です。これ以上の値下げはしませんのでご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ニューバランス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

