★お求めやすく価格改定★ BDP-SX910 SONY 動作 ※リモコンはありません 読み取り確認済み DVDプレーヤー

SONY BDP-SX910
ソニー 9V型 ポータブルブルーレイ DVDプレーヤー BDP-SX910
TOSHIBA D-VR3 DVD VHS デッキ おまけ 試し用VHSテープ
SONY BDP-SX910 動作 読み取り確認済み ※リモコンはありません
HDMI端子数(新): 1
夢ポータブル多機能プレーヤー 9インチ
TV/モニタTV有無: モニタTV付
ソニー 9V型 ポータブルブルーレイ DVDプレーヤー BDP-SX910
TOSHIBA D-VR3 DVD VHS デッキ おまけ 試し用VHSテープ
スーパーオーディオCD対応: スタンダードCD
SONY BDP-SX910 動作 読み取り確認済み ※リモコンはありません
圧縮音楽再生機能有無種類: WMA/MP3
夢ポータブル多機能プレーヤー 9インチ
録/再タイプ: 再生専用タイプ
ソニー 9V型 ポータブルブルーレイ DVDプレーヤー BDP-SX910
電源タイプ: AC/カー電源/バッテリーパックタイプ
TOSHIBA D-VR3 DVD VHS デッキ おまけ 試し用VHSテープ
SONY BDP-SX910 動作 読み取り確認済み ※リモコンはありません
#ソニー
夢ポータブル多機能プレーヤー 9インチ
#SONY
ソニー 9V型 ポータブルブルーレイ DVDプレーヤー BDP-SX910
TOSHIBA D-VR3 DVD VHS デッキ おまけ 試し用VHSテープ
内容物
SONY BDP-SX910 動作 読み取り確認済み ※リモコンはありません
プレイヤー本体
夢ポータブル多機能プレーヤー 9インチ
アダプター
ソニー 9V型 ポータブルブルーレイ DVDプレーヤー BDP-SX910
シガーアダプター
TOSHIBA D-VR3 DVD VHS デッキ おまけ 試し用VHSテープ
紙類
SONY BDP-SX910 動作 読み取り確認済み ※リモコンはありません
夢ポータブル多機能プレーヤー 9インチ
※リモコンはありません※本体ボタンで操作可能です。
ソニー 9V型 ポータブルブルーレイ DVDプレーヤー BDP-SX910
TOSHIBA D-VR3 DVD VHS デッキ おまけ 試し用VHSテープ
SONY BDP-SX910 動作 読み取り確認済み ※リモコンはありません
夢ポータブル多機能プレーヤー 9インチ
SONY BDP-SX910HDMI端子数(新): 1TV/モニタTV有無: モニタTV付スーパーオーディオCD対応: スタンダードCD圧縮音楽再生機能有無種類: WMA/MP3録/再タイプ: 再生専用タイプ電源タイプ: AC/カー電源/バッテリーパックタイプ#ソニー#SONY内容物プレイヤー本体アダプターシガーアダプター紙類※リモコンはありません※本体ボタンで操作可能です。