★お求めやすく価格改定★ BDP-SX910 SONY 動作 ※リモコンはありません 読み取り確認済み DVDプレーヤー

SONY BDP-SX910

ソニー 9V型 ポータブルブルーレイ DVDプレーヤー BDP-SX910



TOSHIBA D-VR3 DVD VHS デッキ おまけ 試し用VHSテープ



SONY BDP-SX910 動作 読み取り確認済み ※リモコンはありません

HDMI端子数(新): 1

夢ポータブル多機能プレーヤー 9インチ

TV/モニタTV有無: モニタTV付

ソニー 9V型 ポータブルブルーレイ DVDプレーヤー BDP-SX910



TOSHIBA D-VR3 DVD VHS デッキ おまけ 試し用VHSテープ

スーパーオーディオCD対応: スタンダードCD

SONY BDP-SX910 動作 読み取り確認済み ※リモコンはありません

圧縮音楽再生機能有無種類: WMA/MP3

夢ポータブル多機能プレーヤー 9インチ

録/再タイプ: 再生専用タイプ

ソニー 9V型 ポータブルブルーレイ DVDプレーヤー BDP-SX910

電源タイプ: AC/カー電源/バッテリーパックタイプ

TOSHIBA D-VR3 DVD VHS デッキ おまけ 試し用VHSテープ



SONY BDP-SX910 動作 読み取り確認済み ※リモコンはありません

#ソニー

夢ポータブル多機能プレーヤー 9インチ

#SONY

ソニー 9V型 ポータブルブルーレイ DVDプレーヤー BDP-SX910



TOSHIBA D-VR3 DVD VHS デッキ おまけ 試し用VHSテープ

内容物

SONY BDP-SX910 動作 読み取り確認済み ※リモコンはありません

プレイヤー本体

夢ポータブル多機能プレーヤー 9インチ

アダプター

ソニー 9V型 ポータブルブルーレイ DVDプレーヤー BDP-SX910

シガーアダプター

TOSHIBA D-VR3 DVD VHS デッキ おまけ 試し用VHSテープ

紙類

SONY BDP-SX910 動作 読み取り確認済み ※リモコンはありません



夢ポータブル多機能プレーヤー 9インチ

※リモコンはありません※本体ボタンで操作可能です。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

SONY BDP-SX910HDMI端子数(新): 1TV/モニタTV有無: モニタTV付スーパーオーディオCD対応: スタンダードCD圧縮音楽再生機能有無種類: WMA/MP3録/再タイプ: 再生専用タイプ電源タイプ: AC/カー電源/バッテリーパックタイプ#ソニー#SONY内容物プレイヤー本体アダプターシガーアダプター紙類※リモコンはありません※本体ボタンで操作可能です。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ソニー 9V型 ポータブルブルーレイ DVDプレーヤー BDP-SX910TOSHIBA D-VR3 DVD VHS デッキ おまけ 試し用VHSテープSONY BDP-SX910 動作 読み取り確認済み ※リモコンはありません夢ポータブル多機能プレーヤー 9インチ