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★お求めやすく価格改定★ BDP-SX910 SONY 動作 ※リモコンはありません 読み取り確認済み DVDプレーヤー

商品の説明

SONY BDP-SX910
ソニー 9V型 ポータブルブルーレイ DVDプレーヤー BDP-SX910

TOSHIBA D-VR3 DVD VHS デッキ　おまけ　試し用VHSテープ

SONY BDP-SX910 動作 読み取り確認済み ※リモコンはありません
HDMI端子数(新): 1
夢ポータブル多機能プレーヤー　9インチ
TV/モニタTV有無: モニタTV付
ソニー 9V型 ポータブルブルーレイ DVDプレーヤー BDP-SX910

TOSHIBA D-VR3 DVD VHS デッキ　おまけ　試し用VHSテープ
スーパーオーディオCD対応: スタンダードCD
SONY BDP-SX910 動作 読み取り確認済み ※リモコンはありません
圧縮音楽再生機能有無種類: WMA/MP3
夢ポータブル多機能プレーヤー　9インチ
録/再タイプ: 再生専用タイプ
ソニー 9V型 ポータブルブルーレイ DVDプレーヤー BDP-SX910
電源タイプ: AC/カー電源/バッテリーパックタイプ
TOSHIBA D-VR3 DVD VHS デッキ　おまけ　試し用VHSテープ

SONY BDP-SX910 動作 読み取り確認済み ※リモコンはありません
#ソニー
夢ポータブル多機能プレーヤー　9インチ
#SONY
ソニー 9V型 ポータブルブルーレイ DVDプレーヤー BDP-SX910

TOSHIBA D-VR3 DVD VHS デッキ　おまけ　試し用VHSテープ
内容物
SONY BDP-SX910 動作 読み取り確認済み ※リモコンはありません
プレイヤー本体
夢ポータブル多機能プレーヤー　9インチ
アダプター
ソニー 9V型 ポータブルブルーレイ DVDプレーヤー BDP-SX910
シガーアダプター
TOSHIBA D-VR3 DVD VHS デッキ　おまけ　試し用VHSテープ
紙類
SONY BDP-SX910 動作 読み取り確認済み ※リモコンはありません

夢ポータブル多機能プレーヤー　9インチ
※リモコンはありません※本体ボタンで操作可能です。

ソニー 9V型 ポータブルブルーレイ DVDプレーヤー BDP-SX910

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

TOSHIBA D-VR3 DVD VHS デッキ　おまけ　試し用VHSテープ

SONY BDP-SX910 動作 読み取り確認済み ※リモコンはありません

夢ポータブル多機能プレーヤー　9インチ
SONY BDP-SX910HDMI端子数(新): 1TV/モニタTV有無: モニタTV付スーパーオーディオCD対応: スタンダードCD圧縮音楽再生機能有無種類: WMA/MP3録/再タイプ: 再生専用タイプ電源タイプ: AC/カー電源/バッテリーパックタイプ#ソニー#SONY内容物プレイヤー本体アダプターシガーアダプター紙類※リモコンはありません※本体ボタンで操作可能です。

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

★お求めやすく価格改定★ BDP-SX910 SONY 動作 ※リモコンはありません 読み取り確認済み DVDプレーヤー

52分钟前

★お求めやすく価格改定★ BDP-SX910 SONY 動作 ※リモコンはありません 読み取り確認済み DVDプレーヤー

¥15,000 ¥12,750

(税込) 送料込み
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出品者

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コメント (16)

c2c52c21fce5
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優れた品質 SONY BDP-SX910 動作 読み取り確認済み ※リモコンは

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優れた品質 SONY BDP-SX910 動作 読み取り確認済み ※リモコンは

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優れた品質 SONY BDP-SX910 動作 読み取り確認済み ※リモコンは

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付属のリモコンでレコーダーが操作できない / リモコンのききが悪い

付属のリモコンでレコーダーが操作できない / リモコンのききが悪い


BDZ-ZT2800/BDZ-ZT1800/BDZ-ZW2800/BDZ-ZW1800 特長 : 快適操作

BDZ-ZT2800/BDZ-ZT1800/BDZ-ZW2800/BDZ-ZW1800 特長 : 快適操作


SONY BDP-SX910 価格比較 - 価格.com

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