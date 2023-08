ご覧頂き有難うございます

(新品)ダーリッチ ロゴセットアップ

プロフ必ず一読下さいますよう宜しく御願い致します(❁ᴗ͈ˬᴗ͈))

サイズ

M

身幅50

丈70

(素人採寸の為多少の誤差はお許しください)

商品説明

プレスコットンは、アメリカ・サンホーキンバレーのプレスコットという街で生産され、傷つけないように丁寧に作られたふくらみのある綿花を、紡績国として歴史のあるイタリアのFILARTEX社が丁寧に紡績したものです。

こちらの素材は滑らかで艶のある表面感と、甘よりのふっくらとした柔らかい肌触りが特徴で、着心地も◎です。

ラグランスリーブのジップアップパーカー。

ファスナーには、国内でもハイレベルの輝きと、滑りの良さを併せ持ったハイグレードファスナー「エバーブライト(R)」を使用。

バックには大きく「DRESSTERIOR」のプリントが入った、存在感のあるデザインに仕上げました。

1年通して羽織として活躍する、1着持っておいて損はないアイテムです。

未使用品になりますが

自宅保管品になりUSEDになります

これからの季節に

★注意事項★

ご購入に関して

自宅保管のため、新品のものもあくまで人手にわたった中古・新古品とお考え下さい。

完璧な商品をお求めの方や神経質な方不安な方はお控え下さい

素人撮影のため、実際の色味と多少異なる場合があります。 ご了承下さい。

検品はしておりますが、素人ですので細かい傷・汚れなど見落とす場合がございます。

その他詳細はプロフお読みの上ご検討頂けますよう宜しくお願い致します

あくまで個人出品のusedの商品ですご理解頂ける方のみお取り引き宜しくお願い致します

#DeuxiemeClasse #Tomorrowland #Drawer #GALERIEVIE #UPPERHIGHTS #ebure #IENA #フランク&アイリーン #LEPHIL #ソブ#APSTUDIO #CINOH #WhimGazette #DUVETCA #GALLEGODESPORTES #CALUX #CLANE #THERERACS #Lisiere #MADISONBLUE #ENFOLD #アパルトモン

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ドゥーズィエムクラス 商品の状態 やや傷や汚れあり

