最新入荷 SixTONES 1ST 3形態セット（C6005） 邦楽

SixTONES 1ST ファーストアルバム 全形態セット。

SixTONES 1st 3形態



シュリンク(外袋)付きです。

シリアルコードはございません。

【商品内容】

・初回盤A 原石盤(CD+DVD)

・初回盤B 音色盤(CD+DVD)

・通常盤(CD+初回スリーブ仕様フォトブック付き)

【状態】

開封済みの未再生品です。

自宅保管中や初期からの小傷汚れや痛みなどはご了承下さい。

神経質な方はご遠慮下さいませ。

※即購入OKです。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

