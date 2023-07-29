専門ショップ chs1 CHANEL サングラス偏光レンズ ブラック黒OCH5429Aケース付 サングラス/メガネ

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【モデル】OCH5429A

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新品未使用！DOLCE&GABBANA サングラス 専用ケース付き DG

【原産国】イタリア

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【付属品】シャネル専用ソフトケース、眼鏡拭き

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商品の情報 ブランド シャネル 商品の状態 新品、未使用

【カラー】ブラック（C501S4）【モデル】OCH5429A【サイズ】55口17 140 3N【原産国】イタリア【付属品】シャネル専用ソフトケース、眼鏡拭きお色違いのべっ甲(ブラウン系)や、パール付き、チェーン付き等多数出品しております。当方の出品物は全て本物です。どうぞご安心下さいませ。ダメージ等に関しましては、できる限り記載いたしますが、見落としや、性質上の問題がある場合もございます。ご理解のほどどうぞよろしくお願いいたします。

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