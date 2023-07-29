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専門ショップ chs1 CHANEL サングラス偏光レンズ ブラック黒OCH5429Aケース付 サングラス/メガネ

商品の説明

【カラー】ブラック（C501S4）
【美品】BLANC. BM002 メガネ サングラス

美品　CELINE サングラス
【モデル】OCH5429A
BVLGARI EYEWEAR 0BV4102B

新品未使用propo/VIOLA
【サイズ】55口17　140　3N
ヴィクター&ロルフ フレーム 新品

新品未使用！DOLCE&GABBANA サングラス 専用ケース付き　DG
【原産国】イタリア
マミゴン様　専用　シャネル　リボン　サングラス

MASAHIROMARUYAMA 眼鏡 サングラス
【付属品】シャネル専用ソフトケース、眼鏡拭き
vividmoon グラデーションフレーム

QM11 ミュウミュウ 美品 サングラス 箱付きSMU08S 63□16 135
お色違いのべっ甲(ブラウン系)や、パール付き、チェーン付き等
シークレットレメディ　Seacret Remedy
多数出品しております。
CHANEL サングラス サイドココ【クロ150㎝様専用】

【優良】LineArtラインアート Charmant XL1002クインテット
当方の出品物は全て本物です。
レア　美品　ルイヴィトン　マイLVチェーン　グラスコード　メガネチェーン
どうぞご安心下さいませ。
YSL イヴ・サンローラン　メガネフレーム

未使用アパルトモンで購入した◇OLIVER PEOPLES GLASSES
ダメージ等に関しましては、できる限り記載いたしますが、
シャネル　サングラス　ベッコウ
見落としや、性質上の問題がある場合もございます。
chs1 CHANEL サングラス偏光レンズ ブラック黒OCH5429Aケース付
ご理解のほどどうぞよろしくお願いいたします。

■TOM FORD（トム・フォード）メガネフレーム(パールシャンパン)【未使用品

商品の情報

ブランドシャネル
商品の状態新品、未使用

【極美品】CHANEL シャネル ココマーク ティアドロップ 4227-Q

サングラス　JIMMY CHOO　ANDIE/E　ジミーチュウ

☆特価☆《定価55,000円！》Dior／ディオール　ブラック×ゴールド メガネ

新品未使用　グッチ　GUCCIレディースサングラスGG0762S

CHANEL サングラス　ブラウン　CCマーク

Salvatore Ferragamo 青 サングラス サルバトーレ フェラガモ

オリバーピープルズ　ヴィンテージ　OP-639

[超美品]Oliver Goldsmith oval/pro　オーバルプロ
【カラー】ブラック（C501S4）【モデル】OCH5429A【サイズ】55口17　140　3N【原産国】イタリア【付属品】シャネル専用ソフトケース、眼鏡拭きお色違いのべっ甲(ブラウン系)や、パール付き、チェーン付き等多数出品しております。当方の出品物は全て本物です。どうぞご安心下さいませ。ダメージ等に関しましては、できる限り記載いたしますが、見落としや、性質上の問題がある場合もございます。ご理解のほどどうぞよろしくお願いいたします。

商品の情報

ブランドシャネル
商品の状態新品、未使用

専門ショップ chs1 CHANEL サングラス偏光レンズ ブラック黒OCH5429Aケース付 サングラス/メガネ

13分钟前

専門ショップ chs1 CHANEL サングラス偏光レンズ ブラック黒OCH5429Aケース付 サングラス/メガネ

¥28,500 ¥15,960

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aa579e

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コメント (15)

aa579e
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