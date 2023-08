#★★バッグ一覧はこちら

【ブランド】

MAX MARA

【アイテム詳細、情報、状態】

マックスマーラのハンドバッグ・トートバッグは、上質なレザーを使用した高級感あふれるアイテムです。ブラウンの色味と型押し加工によって、どんなコーディネートにも合わせやすく、上品な雰囲気を演出してくれます。

大きなサイズでありながら、軽いので持ち運びもしやすいのが魅力的です。日常のお出かけやビジネスシーンなどで活躍します。

ハンドル部分にも上質なレザーが使用され、手触りも滑らかです。

上品なゴールドのダイヤル式のロックと開閉式のファスナーがおしゃれと機能性を兼ねそろえております。

状態はところどころに細かな小傷と、薄汚れ、角擦れ、金具メッキ剥げなどがみられますがいずれも致命的なものはなく問題ないレベルかと思います。

詳しい状態は画像にて確認ください。

■外ポケット × 0個

■内ポケット × 3個

【計測サイズ】

縦 : 約 32 cm

横 : 約 42.5 cm

マチ : 約 13 cm

ハンドル : 本体まで 約 22 cm (撮影時の採寸)

※多少の誤差はご遠慮ください

【購入先】

某大手リサイクルショップで購入した確実正規品になります

●発送

匿名発送となっております。

発送前に検品しておりますが、使用に伴う細かな傷、ヨゴレ、記載に無い細かなキズ、汚れが見受けられる場合がございます。

●梱包

質の良い商品をできるだけ安く提供させて頂くために簡易梱包、再生袋などで発送させて頂くことをご理解ください。

●フォロー割あり

当アカウントをフォロー後にコメント欄にてお知らせ頂ければ金額に合わせて割引させて頂きます。

(基本2000円未満の商品は対象外となる場合があります)

詳しくはプロフィールをご参照ください。

その他ご質問や値引きのご相談などお気軽にコメントください。

こちらのアイテム以外にも多数出品しておりますのでご覧いただければ幸いです。

管理番号 BOY 230505 5914

商品の情報 ブランド マックスマーラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド マックスマーラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

