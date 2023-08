専用出品につき他の方は購入出来ません。

価格は11800円となります。

リファ ストレートアイロンの中古品です。

●動作確認済み

●2021年製

●除菌綿にて除菌済み

☆中古品につき多少の小傷や使用感等はあるかと思いますので画像にてご確認下さい。

☆プレート状態良好。本体焼け無し。

●付属品は本体・先端キャップです。

★中古品にご理解頂ける方のみお願いします。

新品ではありません!中古品なので画像に写りきらない小傷やスレ等もあるかと思います。気になる方は購入しないで下さい。

品 番RE-AC02A

電 源AC100V-240V 50/60Hz

消費電力0-400W

プレート温度5段階(20°C間隔) 約140°C~220°C

サイズ約266mm×29mm×32mm

電源コード長さ約2.5m

重 量約295g(電源コード含む)

カラー···ホワイト

アイロンタイプ···ストレート

アイロン温度···200℃~220℃未満

マイナスイオン···マイナスイオン機能なし

カラー···ホワイト

アイロンタイプ···ストレート

アイロン温度···200℃~220℃未満

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

