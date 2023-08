2022新入荷 antique linen dress ロングワンピース

SIZE /

agawd Placket onepiece

MーL size相当

【 dress 】

肩幅 38cm

身幅 53cm

袖丈 ーcm

総丈 95cm

MATERIAL /

素材表記なし:linen

※サイズについてはNEWSページをご参照ください。

※平置き採寸になりますので若干のずれが生じる場合がございます。予めご了承下さい。

【MEMO】

ヨーロッパから届いたアンティークの

リネンドレスが入荷しました*

シンプルなデザインで

年齢層問わず、幅広い人気のアイテム。

胸元に可愛いお花の刺繍が施され、

ポイントになっています*

季節問わず使える

ジャンパーワンピースシルエット。

デニムパンツなどの上に重ねたり

スカートの上に着ても、とてもかわいいです◎*゜

ホワイトブラウスやサーマル、タートルネック

Tシャツなど、様々なトップスと合わせて、

重ね着が楽しいアイテム。

シルエットが綺麗なため

アンティークのリネンワンピースに

初挑戦の方にも、着心地の良さで一押しです。

【 CONDITION:B 】

古着ならではのくたっとした使用感があります。

リネン素材独特の、ポコポコとした繊維感が強めにあります。

【 CONDITION RANK 】

S ほぼ新品。美USEDの商品。

A 若干の使用感はあるが、状態の良いUSED。

B 使用感はあるが、目立つダメージはない。

C 使用感と部分的に目立つダメージがあり。

D 過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。

N 新品、展示品、デッドストックなど。

【 こちらのアイテムは、古着です 】

古着に関する状態の確認、最低限のリペアなどは行っておりますが、ヴィンテージならではの使用感や、生地のしわ、色褪せ、小さなほつれなどは、古いものの良さとして提案しており、目立たない部分では見落としがある可能性もございます。その点に関しては、ご理解の上ご購入をお願い致します。

【 返品 / 交換について 】

ご購入後のご返品・交換対応は行っておりません。

気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせの上、お求めいただけますと幸いです。

【 モデル サイズについて 】

モデル 158cm

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

