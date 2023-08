海外並行輸入正規品 【ORCIVAL】ノーカラーリネンシャツコート　ワンピース カーディガン/ボレロ

*16,000円→13,900円にお値下げ中*

数ある商品の中からご覧いただき、ありがとうございます(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

【ORCIVAL】オーシバルのノーカラーリネンシャツコート ワンピースになります。

カラー∶キナリ/ベージュ

サイズ∶1

コンディション∶2020年の商品。一度着用、ホームクリーニング後、自宅保管品になります。

リネン特有のネップ等が初めからありますので、ご理解いただける方に(⁠◡⁠ ⁠ω⁠ ⁠◡⁠)

価格∶23,100円

《サイト引用》

清涼感のあるリネン素材を使用し、ロング丈ながら重さを感じさせません。スッキリとしたノーカラーデザインで、幅広い着こなしにマッチ。背中の中央に大きくタックを入れることで、立体的なシルエットを演出します。ナチュラルでゆったりオーバーサイズが大人かわいい一着は、ルーズなコーディネートだけでなくタイトなパンツスタイルにも合わせやすいデザイン。季節の変わり目にとっても重宝してくれるアイテムです。

※コンパクトに圧縮して発送します

※used・自宅保管品にご理解いただける方に…

カラー...ベージュ

袖丈...長袖

着丈...ミドル

柄・デザイン...無地

素材...麻

季節感...春, 夏, 秋

商品の情報 商品のサイズ L ブランド オーシバル 商品の状態 未使用に近い

