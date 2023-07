STUDIO D'ARTISAN(ステュディオ・ダ・ルチザン)

の花火柄アロハシャツ。

50sビンテージアロハシャツのモチーフを得意とする岡山のデニムブランドSTUDIO D'ARTISANの逸品です。

もう夏は終わりますが、形も作りも良く末永く着れる一枚になると思います。

古着に理解ある方よろしくお願いします。

size…L

着丈…72cm

肩幅…46cm

袖丈…23cm

身幅…52cm

素材···コットン

カラー···ブラック

袖丈···半袖

季節感···春、夏

状態…良好

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ステュディオダルチザン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

STUDIO D'ARTISAN(ステュディオ・ダ・ルチザン)の花火柄アロハシャツ。50sビンテージアロハシャツのモチーフを得意とする岡山のデニムブランドSTUDIO D'ARTISANの逸品です。もう夏は終わりますが、形も作りも良く末永く着れる一枚になると思います。古着に理解ある方よろしくお願いします。size…L着丈…72cm肩幅…46cm袖丈…23cm身幅…52cm素材···コットンカラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春、夏状態…良好

