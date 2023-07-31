お気にいる ☆華麗！天然グリーン翡翠 幅14mm 内径62.5mm バングル★新品同様 バングル/リストバンド

◇ 石質 天然翡翠 幅約14mm 内径62.5mm 総重量約74ｇ

セリーヌ カラーストーン大理石バングルブレスレット【美品】

◇ 状態 新品同様（翡翠は不純物がありますが、欠損などが無く、とても艶やかで、綺麗です）

GUCCIバングル ブレスレット

◇ 付属品 ケース

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【美品】HERMESエルメス バングル 匿名配送❤︎

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ブラックルチルクォーツ バングル 高級 61g、53.5mm「半額以下」ミャンマー産天然無処理翡翠バングル 白底青【美品】エルメス クリックH エナメルブレスレット PMサイズ 2022年購入ミャンマー産 本翡翠 バングル 貴妃型 紫色ヴィンテージ インディアンジュエリー ナバホ スタンプ バングルseya. Wooden Hand Made Bangle