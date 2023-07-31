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お気にいる ☆華麗！天然グリーン翡翠 幅14mm 内径62.5mm バングル★新品同様 バングル/リストバンド

商品の説明

◇ 石質 天然翡翠 幅約14mm 内径62.5mm 総重量約74ｇ
セリーヌ カラーストーン大理石バングルブレスレット【美品】
◇ 状態 新品同様（翡翠は不純物がありますが、欠損などが無く、とても艶やかで、綺麗です）
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◇ 付属品 ケース
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ブラックルチルクォーツ バングル 高級 61g、53.5mm

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商品の状態未使用に近い

「半額以下」ミャンマー産天然無処理翡翠バングル　白底青

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ミャンマー産　本翡翠　バングル　貴妃型　紫色

ヴィンテージ インディアンジュエリー ナバホ スタンプ バングル

seya. Wooden Hand Made Bangle
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お気にいる ☆華麗！天然グリーン翡翠 幅14mm 内径62.5mm バングル★新品同様 バングル/リストバンド

36分钟前

お気にいる ☆華麗！天然グリーン翡翠 幅14mm 内径62.5mm バングル★新品同様 バングル/リストバンド

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お気にいる ☆華麗！天然グリーン翡翠 幅14mm 内径62.5mm バングル★新品同様 バングル/リストバンド お気にいる ☆華麗！天然グリーン翡翠 幅14mm 内径62.5mm バングル★新品同様 バングル/リストバンド

華麗！天然グリーン翡翠 幅14mm 内径62.5mm バングル 新品同様 交換

華麗！天然グリーン翡翠 幅14mm 内径62.5mm バングル 新品同様 交換


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