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【ネット限定】 【美品】X-girl × SHAKA NEO BUNGY CHUNKY サンダル サンダル

商品の説明

こちら、X-girlとSHAKEのコラボサンダルです。
PUNTO PIGRO プントピグロ　 OPEN TOE SANDAL

Nuovo Nicar／ヌオヴォ ニカール クロスサンダル　BLACK 37
サイズは23cm
MIHARA YASUHIRO ブーツ サンダル【 25cm 】
ソールの高さ7cm
noriちゃん様専用。新品 ペリーコ フラットサンダル
元値約13000円
Y’s レースアップサンダル

CARRANOパイソンサンダル
販売当時、即完してしまったサンダルです。
☆未使用☆ PRADA プラダ ジャガード プラットフォーム サンダル

【値下げ！】新品＊IENA 【Teva/テバ】別注ZYMICサンダル《23cm》
2021年に購入し、2度履いたのみの美品ですが
極美品✨PRADA　サンダル　メタリックシルバー　厚底　ストラップ 36 2/1
つま先のソールに数箇所少し汚れがあります。
【hender scheme】jute mule grain leather
(※写真参照)
RIM.ARK Sharp strap heel sandal 36size
とてもわかりにくいですが
PRADA プラダ　サンダル　フラットシューズ　三角プレート　レザー　牛革
気になられる方は購入をご遠慮ください。
ドクターマーチン　サンダル　本革　英国製 イングランド製　サイズ3

希少♪トーガプルラ　ストラップサンダル　ハイネック　ベルト　ほぼ未使用
【2021 SUMMER COLLECTION】X-girlとサンダルブランドSHAKA(シャカ)のコラボレーションアイテム定番かつ人気のNEO?BUNGY CHUNKYをベースにアレンジしたトレンド感あるスポーツサンダル♪アウトソールをクリアにし、更に各種パーツをネオンカラーにすることで今季らしいデザインに。テープ裏にネオプレン（耐熱性やクッション性に優れた素材）を用いたことにより、靴擦れ防止はもちろん厚底でもより良い履き心地を持ち合わせたスニーカーに近いサンダルになっています。ゼブラ柄のオリジナルジャガードテープはコラボレーションならでは。
値下げ！CHANEL　ウェッジサンダル
※公式サイト引用
CHANEL☆カメリアラバーサンダル(サーモンピンク)

ロジェ ヴィヴィエ　ストラス バックル ナッパ レザー エスパドリーユ
ソールのグリーンとゼブラ柄が
本日まで　新品未使用❣️38Sissi ツルバイマリコオイカワ
とても可愛いサンダルです^_^
[Yuka様専用]NIKE WMNS AIR MAX KOKO SANDAL

ナローノットストラップサンダル新品
箱に入れての発送になります。

期間限定3000円引き！リサドール アルゼンチンタンゴシューズ

商品の情報

商品のサイズ23cm
ブランドシャカ
商品の状態目立った傷や汚れなし

【期間限定！！】半額以下！レペット シルバーアンクルストラップ サンダル

【COLE HAAN】超美品　サンダル６ 1/2

ドクターマーチン サンダル MYLES 23cm

アビちゃん様専用PLAINPEOPLE 【JVAM】ウェッジソールサンダル

hermes エルメス ミュール オズHフリンジ355 入手困難 HERMES

【新品/24cm】UGG GOLDENSTAR CLOG DRI ドリフトウッド

お値下げしました！☆CAMPER（カンペール）サンダル

【新品】ヴァレンチノ ガラバーニ パンプス 23cm

【人気】21AW定価12万 HERMES エルメス オラン テディベア サンダル
こちら、X-girlとSHAKEのコラボサンダルです。サイズは23cmソールの高さ7cm元値約13000円販売当時、即完してしまったサンダルです。2021年に購入し、2度履いたのみの美品ですがつま先のソールに数箇所少し汚れがあります。(※写真参照)とてもわかりにくいですが気になられる方は購入をご遠慮ください。【2021 SUMMER COLLECTION】X-girlとサンダルブランドSHAKA(シャカ)のコラボレーションアイテム定番かつ人気のNEO?BUNGY CHUNKYをベースにアレンジしたトレンド感あるスポーツサンダル♪アウトソールをクリアにし、更に各種パーツをネオンカラーにすることで今季らしいデザインに。テープ裏にネオプレン（耐熱性やクッション性に優れた素材）を用いたことにより、靴擦れ防止はもちろん厚底でもより良い履き心地を持ち合わせたスニーカーに近いサンダルになっています。ゼブラ柄のオリジナルジャガードテープはコラボレーションならでは。※公式サイト引用ソールのグリーンとゼブラ柄がとても可愛いサンダルです^_^箱に入れての発送になります。

商品の情報

商品のサイズ23cm
ブランドシャカ
商品の状態目立った傷や汚れなし

【ネット限定】 【美品】X-girl × SHAKA NEO BUNGY CHUNKY サンダル サンダル

38分钟前

【ネット限定】 【美品】X-girl × SHAKA NEO BUNGY CHUNKY サンダル サンダル

¥10,999 ¥9,349

(税込) 送料込み
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X-girl×SHAKA PRE ORDER | NEWS | X-girl OFFICIAL SITE（エックス

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X-girl - 【X-girl × SHAKA】NEO BUNGY CHUNKY / マルチ | Tempt

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SHAKA スポーツ サンダル NEO BUNGY CHUNKY [レディース] [2023 春夏] SK-114

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