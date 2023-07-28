【ネット限定】 【美品】X-girl × SHAKA NEO BUNGY CHUNKY サンダル サンダル

こちら、X-girlとSHAKEのコラボサンダルです。

PUNTO PIGRO プントピグロ OPEN TOE SANDAL



Nuovo Nicar／ヌオヴォ ニカール クロスサンダル BLACK 37

サイズは23cm

MIHARA YASUHIRO ブーツ サンダル【 25cm 】

ソールの高さ7cm

noriちゃん様専用。新品 ペリーコ フラットサンダル

元値約13000円

Y’s レースアップサンダル



CARRANOパイソンサンダル

販売当時、即完してしまったサンダルです。

☆未使用☆ PRADA プラダ ジャガード プラットフォーム サンダル



【値下げ！】新品＊IENA 【Teva/テバ】別注ZYMICサンダル《23cm》

2021年に購入し、2度履いたのみの美品ですが

極美品✨PRADA サンダル メタリックシルバー 厚底 ストラップ 36 2/1

つま先のソールに数箇所少し汚れがあります。

【hender scheme】jute mule grain leather

(※写真参照)

RIM.ARK Sharp strap heel sandal 36size

とてもわかりにくいですが

PRADA プラダ サンダル フラットシューズ 三角プレート レザー 牛革

気になられる方は購入をご遠慮ください。

ドクターマーチン サンダル 本革 英国製 イングランド製 サイズ3



希少♪トーガプルラ ストラップサンダル ハイネック ベルト ほぼ未使用

【2021 SUMMER COLLECTION】X-girlとサンダルブランドSHAKA(シャカ)のコラボレーションアイテム定番かつ人気のNEO?BUNGY CHUNKYをベースにアレンジしたトレンド感あるスポーツサンダル♪アウトソールをクリアにし、更に各種パーツをネオンカラーにすることで今季らしいデザインに。テープ裏にネオプレン（耐熱性やクッション性に優れた素材）を用いたことにより、靴擦れ防止はもちろん厚底でもより良い履き心地を持ち合わせたスニーカーに近いサンダルになっています。ゼブラ柄のオリジナルジャガードテープはコラボレーションならでは。

値下げ！CHANEL ウェッジサンダル

※公式サイト引用

CHANEL☆カメリアラバーサンダル(サーモンピンク)



ロジェ ヴィヴィエ ストラス バックル ナッパ レザー エスパドリーユ

ソールのグリーンとゼブラ柄が

本日まで 新品未使用❣️38Sissi ツルバイマリコオイカワ

とても可愛いサンダルです^_^

[Yuka様専用]NIKE WMNS AIR MAX KOKO SANDAL



ナローノットストラップサンダル新品

箱に入れての発送になります。

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド シャカ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

こちら、X-girlとSHAKEのコラボサンダルです。サイズは23cmソールの高さ7cm元値約13000円販売当時、即完してしまったサンダルです。2021年に購入し、2度履いたのみの美品ですがつま先のソールに数箇所少し汚れがあります。(※写真参照)とてもわかりにくいですが気になられる方は購入をご遠慮ください。【2021 SUMMER COLLECTION】X-girlとサンダルブランドSHAKA(シャカ)のコラボレーションアイテム定番かつ人気のNEO?BUNGY CHUNKYをベースにアレンジしたトレンド感あるスポーツサンダル♪アウトソールをクリアにし、更に各種パーツをネオンカラーにすることで今季らしいデザインに。テープ裏にネオプレン（耐熱性やクッション性に優れた素材）を用いたことにより、靴擦れ防止はもちろん厚底でもより良い履き心地を持ち合わせたスニーカーに近いサンダルになっています。ゼブラ柄のオリジナルジャガードテープはコラボレーションならでは。※公式サイト引用ソールのグリーンとゼブラ柄がとても可愛いサンダルです^_^箱に入れての発送になります。

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド シャカ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

期間限定3000円引き！リサドール アルゼンチンタンゴシューズ【期間限定！！】半額以下！レペット シルバーアンクルストラップ サンダル【COLE HAAN】超美品 サンダル６ 1/2ドクターマーチン サンダル MYLES 23cmアビちゃん様専用PLAINPEOPLE 【JVAM】ウェッジソールサンダルhermes エルメス ミュール オズHフリンジ355 入手困難 HERMES【新品/24cm】UGG GOLDENSTAR CLOG DRI ドリフトウッドお値下げしました！☆CAMPER（カンペール）サンダル【新品】ヴァレンチノ ガラバーニ パンプス 23cm【人気】21AW定価12万 HERMES エルメス オラン テディベア サンダル