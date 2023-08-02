ホットセール レノボ Lenovo IdeaPad 82KV007TJP 360 Slim ノートPC

元箱、充電器あります。不具合もありません。

HP ENVY x360 Convertible 15-ds0xxx ノート

2022年1月購入しました。

【格安】新品SSD256★メモリ8G★2世代i5★LINE★新型Win11

月に数回使った程度です。

CHUWI Hi10 X Windows10 tablet PC 程度良

買い替えのためお譲り致します。

レッツノート CF-SZ6 16GB 512GB LTE Win11(K249)



人気のVAIO Pro Windows10 SSD仕様 高性能Core i5

●メーカーホームページより

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美品⭐️MacBook Air 2020 M1 SSD256GB 8GB⚡️保証付



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大画面でパワフルなノートPC

FUJITSU ノートパソコン Windows11 SSD Office2021

・AMD Ryzen™ 5000 シリーズプロセッサー搭載

HP ProBook 430 G5 Core i3 16GB SSD256GB

・大画面17.3型FHDディスプレイ

OneMix4 プラチナ Core i7 日本語キーボード版 使用頻度少

・ウェブカメラのプライバシーシャッター

【美品】MacKbook Pro 13inch 2019年モデル 4ポート

・長時間の使用でも快適、急速充電にも対応

綺麗な白✨ SONY HDD500GB Wi-Fi DVD ノートパソコン



MacBook Air 2020 M1 8GB/256GB スペースグレー

ウェブカメラに物理的なプライバシーシャッターを搭載。覗き見を防止して、プライバシーを守ります。

ThinkPad X260 Corei5-6300U 8G 新品SSD320GB



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長時間の使用も快適

【美品】【お買得品！】MacBook Air 2020 i7 8GB 256GB



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ブルーライトを低減して目の疲労を軽減する Eye Care Mode 機能、バックグラウンドノイズや会話を遮断するノイズキャンセリング機能により、家庭での学習も快適です。

第6世代i5 カメラ Win11 Office2021 16gb/256gb



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ほぼ新品！高年式2020！Win11&新品SSD/メ8G/DVD/無線/カメラ



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17.3型 FHD IPS液晶 (1920x1080)を搭載。スリムなベゼルにより、お気に入りのゲームや映画を大きな画面で楽しむことができます。

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AMD Ryzen™5 5500U

Lenovo YOGA BOOK ZA160003JP 2in1タブレット

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ThinkPad X280 ジャンク品

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MacBook Pro (13-inch, 2019)

本体寸法 (W×D×H)mm 約 399x274x19.9mm

エイチピーhp probook450 G3 core i5-8GB 256GB

本体質量(バッテリー・パックを含む) 約 2.2kg

i7搭載 LaVie Note Standard PC-NS700KAB-KS



SSD256GB⭐WEBカメラ⭐メモリ8GB⭐ホワイト⭐富士通⭐ノートパソコン

バッテリー

Win11☆爆速SSDWebカメラ内蔵Core i3 3世代 中古ノートパソコン

種類 2セル リチウムイオンポリマーバッテリー (固定式)

ノートパソコン Lenovo X260 i3 6100U SSD FHD

使用時間(JEITA2.0) 約 8.0時間

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USB3.0 Type-C

【まーさん専用】MacBook(Retina, 12-inch, 2017)US

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製品年式...2021

2019年 macbook pro 13インチ スペースグレイ(値下げ)

シリーズ...その他

パナソニック 中古パソコン⭐️m5/8GB/SSD 256GB/Office

画面サイズ...17インチ～

Apple MacBookAir 2015 13インチ

CPU種類...Ryzen5

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OS...Windows11

Lenovo ideapad Slim 560Pro Ryzen 7 5800H

メモリ...8～15GB

Lenovo IdeaPad Slim 5 Gen 8 16GB 512GB

SSD容量...256～511GB

商品の情報 ブランド レノボ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

元箱、充電器あります。不具合もありません。2022年1月購入しました。月に数回使った程度です。買い替えのためお譲り致します。●メーカーホームページよりhttps://www.lenovo.com/jp/ja/p/laptops/ideapad/ideapad-slim-3-series/ideapad-3-gen-6-(17-inch-amd)/len101i0011?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F#tech_specs大画面でパワフルなノートPC・AMD Ryzen™ 5000 シリーズプロセッサー搭載・大画面17.3型FHDディスプレイ・ウェブカメラのプライバシーシャッター・長時間の使用でも快適、急速充電にも対応ウェブカメラに物理的なプライバシーシャッターを搭載。覗き見を防止して、プライバシーを守ります。長時間の使用も快適ブルーライトを低減して目の疲労を軽減する Eye Care Mode 機能、バックグラウンドノイズや会話を遮断するノイズキャンセリング機能により、家庭での学習も快適です。大画面で鮮やかなビジュアル17.3型 FHD IPS液晶 (1920x1080)を搭載。スリムなベゼルにより、お気に入りのゲームや映画を大きな画面で楽しむことができます。Windows 11 Home 64bitAMD Ryzen™5 5500U2.10GHz (最大ブースト・クロック： 4.00GHz)コア数6本体寸法 (W×D×H)mm 約 399x274x19.9mm本体質量(バッテリー・パックを含む) 約 2.2kgバッテリー種類 2セル リチウムイオンポリマーバッテリー (固定式)使用時間(JEITA2.0) 約 8.0時間Microsoft Office なし●本体コネクタ4-in-1メディアカードリーダーHDMIUSB2.0USB3.0 Type-C電源コネクタマイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャックUSB3.0製品年式...2021シリーズ...その他画面サイズ...17インチ～CPU種類...Ryzen5OS...Windows11メモリ...8～15GBSSD容量...256～511GB

商品の情報 ブランド レノボ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

✨レノボ G570ノートパソコン✨Core i5✨メモリ8GB✨高速SSD✨東芝 ノートパソコン KIRAApple MacBook Early 2014