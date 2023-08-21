魅力的な価格 マルジェラ [大きめさん用]新品未使用 シャツ オーバーサイズ シャツ

MAISON MARGIELA オーバーサイズシャツ

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2023年4月購入、新品未使用。

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お使いのデバイスにもよるかと思いますが、実際にはもう少し薄いライトブルーです。

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着丈:98cm

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AMPHIBIAN/シャツ.オンブレーチェックロング

通常サイズに比べると着丈はかなり大きめかと思います。

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ざっくりご着用頂き、街をさっそうと闊歩する様子はたまらなくかっこいいと思います♪

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イタリア製

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**メゾン マルジェラ(Maison Margiela)**

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メゾン マルジェラ(Maison Margiela)は、フランスを拠点とするファッションブランド。ウィメンズ・メンズウェア、アクセサリー、シューズ、フレグランスなど幅広く展開。

EVISEN TENC STRIPE SHIRT Flamingo XLサイズ

コレクションは、コンセプトによってグループを作りナンバリングしており、中でもライン6「女性のための衣服（ガーメント）」は独立する形で「MM6 Maison Martin Margiela」となった。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 新品、未使用

MAISON MARGIELA オーバーサイズシャツ2023年4月購入、新品未使用。お使いのデバイスにもよるかと思いますが、実際にはもう少し薄いライトブルーです。着丈:98cm通常サイズに比べると着丈はかなり大きめかと思います。ざっくりご着用頂き、街をさっそうと闊歩する様子はたまらなくかっこいいと思います♪イタリア製**メゾン マルジェラ(Maison Margiela)**メゾン マルジェラ(Maison Margiela)は、フランスを拠点とするファッションブランド。ウィメンズ・メンズウェア、アクセサリー、シューズ、フレグランスなど幅広く展開。コレクションは、コンセプトによってグループを作りナンバリングしており、中でもライン6「女性のための衣服（ガーメント）」は独立する形で「MM6 Maison Martin Margiela」となった。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 新品、未使用

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