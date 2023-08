ご覧いただきありがとうございます^ ^

00'S当時物 NIRVANA Tシャツ ヴィンテージ サイズL カートコバーン



◇商品説明◇

☆新品☆【L】Bape tiger shark Tee

アベイシングエイプ タイガー シャーク

エイプの代表的アイコンのタイガーとシャークのハーフは、今でもレギュラーのシャークパーカーの倍以上の価格で取引されているほど人気の【READY MADE】とのコラボのフルジップフーディーのデザインと同じ。

World Gone MadとFUNTHERA MILITIAのデザインを重ねた超豪華プリントTシャツです。

カラー/ホワイト

サイズ/L

着丈70

肩幅50

身幅52

◇状態◇

新品未使用、撮影のため袋から出してハンガーにかけました。

★基本的にメンズアイテムを取り扱っておりますが、レディースとして女性の方で購入される方も多いです^ ^

★他サイトにも出品しておりますので急に削除する場合があります。

★正規品しか取り扱いませんので鑑定後の評価でも構いません。万が一模造品だった場合、証明していただければ送料着払いで返品お約束します。

★品物は劣化を防ぐため除湿、防虫剤を完備した日陰で管理しています。

また、コットン素材のアイテムに関してはホームクリーニングの際に香りの少ない柔軟剤(さらさorソフラン)と、低刺激、型崩れなどを防ぐ洗剤(エマール)を使用しています。

★商品に関して気になる事がございましたら購入前にご質問ください。

★発送は迅速に心掛けており、梱包は雨濡れしないよう配慮いたします。

★お取り置き、専用はお受けしますが保証はできません。

★出品している中古のものは自身が着用する事もあります。状態の変化等ありましたら記載いたします。

丁寧なお取引心掛けております^ ^

気持ちの良いお取引ができたら嬉しいです☆

同系統のアパレル多数出品しています。

