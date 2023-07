今では希少なItaly製 スペルガのキャンバススニーカーです。

状態は写真の通り、かなり綺麗だと思います。

ソールの減りもほぼありません。

サイズ表記44

28.0〜28.5といった感じでしょうか。

古いスペルガは幅が狭いため、そこまで大きく感じないと思います。

実際私26.5cm ビルケンシュトックだと41がジャストですが

ややゆとりのあるくらいのサイズ感で紐で縛れば違和感感じません。

アウトソール全長は29.5cmです。

多少のお値引きはさせていただきますが

過度の交渉はおやめください。

お探しの方いかがでしょうか。

よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド スペルガ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

