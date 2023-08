※説明欄を良く読んでご購入して下さい。

美品 ThinkPad L470 i5 8GB SSD 256GB ノートPC



NEC LAVIE PC-1375DAL

初期化して有りますのですぐにお使い頂けます

IdeaPad S145 AMD Ryzen7 256GB SSD搭載

Microsoft Office 2021 Professiomal Plus使えます

1台限り✨大容量1TB‼️可愛い白ノートパソコン✨カメラ&ブルーレイ❣️学生・社会人



OSbios動確済ジャンクX1 Yoga i7/8650U/16GB/タッチ液晶

メーカー Lenovo

【美品】MacBook Air M1 256GB 8GB (2021/1購入)

型番 ideapad 330

MacBook(12-inch)ローズゴールド256GB

CPU Intel Core i7-8550U

MacBook Air (11-inch, 2012)ジャンク

OS Windows 11 Home

S2 たっぷり大容量♥️子供・ママの練習用にも最適⭐️すぐ使えるノートパソコン

メモリ 8GB(Google Chromeで数十のタブを開いている状態でもサクサク動きます)

7【美品】大容量✨届いてすぐ使える✨レアでオシャレなワインレッド✨ノートパソコン

メモリ健康状態 正常(Windowsメモリ診断ツールを使って確認)

Windows11 東芝 dynabook Corei5 256GSSD

ディスプレイ 15.6インチ FHD TN液晶

⭐︎⭐︎⭐︎KenVil⭐︎⭐︎⭐︎ 様専用 MacBook Pro TouchBar搭載

ストレージ種類 SSD

HP Chromebook X360 11 G3 EE

ストレージ容量 256GB(動画編集や保存など大容量ソフトを使う方向けです)

macbook air m2 516GB

ストレージ健康状態 正常(CrystalDiskInfoにて確認)

24時間発送可能⭕❕ASUSノートパソコン❕

光学ドライブ DVD/CDドライブ

Let's note SZ6 メモリ8G 256GB Office2013付

バッテリー残量 94%

⭕️カメラ付きVAIO✨すぐ使える初心者向けノートパソコン✨DVD✨訳あり特価

WiFi OK

ThinkPad X1 Carbon 2018 Corei5 バッテリー94%

BlueTooth OK

使用時間僅少で極美品の驚速仕様!第8世代i5に超高速SSD256GB&8Gメモリ

音声出力 OK

MacbookPro 13inch UK 16GB 1TB 2017

カメラ OK

M1 Macbook Air 13inch おまけ付き

液晶 傷・汚れ・色むら・ドット抜けなどなくクリアです。

【Win11対応】Lenovoノートパソコン Ryzen7 4700U【元箱在】

外観について 若干傷と左手前角に小さい傷が見られますが概ね良好です。

A02【高性能office付】Core i7SSD512 富士通ノートパソコン

動作については問題ございません。

ASUS ROG FLOW Z13

付属品 電源アダプタ

新品SSD256GB/高速起動/最新Windows11搭載/白色TOSHIBA♪



Win11 オフィス2021 i7 GeForce 8GB 新品SSD512GB

購入された場合には本機種収納可能な新品バックパックをプレゼント致します

【美品】LG gram 15Z980-GR55J 15.6型

ダイヤルロック付きUSBコネクタあり画像にて確認して下さい。

MacBookPro 13-inch 32GB 2020Model



【限定値下】東芝Dynabook ノートパソコンWindows10アップデート済

尚トラブル防止の為返品やキャンセルは出来かねますのでご理解の程宜しくお願い致します。

商品の情報 ブランド レノボ 商品の状態 やや傷や汚れあり

