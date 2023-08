ご覧頂きありがとうございます。

FURLA フルラ ワンショルダーバッグ ボストン

他にも色々出品していますので、宜しければご覧下さい。

#ヒーツアパレル

□ブランド名□

IL BISONTE イル ビゾンテ

□商品名□

ショルダーバッグ

□仕様□

内側:ファスナーポケット×1

□素材□

レザー

□カラー□

茶 ブラウン

□表記サイズ□

なし

□実寸サイズ□

縦:22㎝

横:30㎝

マチ:11㎝

ショルダー全長:98~111㎝

※実寸サイズにつきましては、多少の誤差はご了承ください。

※表記サイズだけでなく、実寸のサイズをご確認ください。

□コンディション□

内側にペン汚れがございます。

その他はやや使用感がございますが、大きな傷や汚れはございませんので、まだまだ問題なくご使用頂けるお品物です。

※汚れ等は出来るだけ写真にて掲載しております。画像をご確認ください。

又、写真には収めきれないものについては、状態の欄に記入しております。

それでは、どうぞ宜しくお願い致します。

A1628

素材...その他レザー(本革)

商品の情報 ブランド イルビゾンテ 商品の状態 やや傷や汚れあり

