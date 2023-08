nonnative

【美品】TEATORA テアトラ ウォレットパンツオフィス ソロモジュール 黒

WALKER ANKLE CUT EASY SLACKS POLY TWILL by GRAMICCI

STUDIOUS CITY WIDE TAPERED PANTS ライトグレー

サイズ2(L)

定価25200円 エディフィス スラックス

日本製

未使用HERMES エルメス メンズパンツ



【NAMACHEKO】Tuuwa trousers

試着程度の未使用品です。

strongthe two-tone trousers ours

傷やダメージありません。

セリーヌ『フィービー期 パンツ size36』2 1J69/4775 レディース



70s adidas デサント・西ドイツ製 ジャージスラックス デッドストック

nonnativeとGramicci共に得意な腰回りゆとりがあり膝下から裾にかけてタイトになる綺麗なテーパーシルエットで、さらに2タックとガゼットクロッチ仕様なのでヒップ周りはさらにゆとりがあり、体型選ばずかなり着用しやすいと思います。

コムデギャルソンオム 90s 田中オム パンツ



【極美品】LAD MUSICIAN ワイドパンツ スラックス 19AW 46

また生地は厚すぎず薄すぎないので春夏秋はもちろん、冬でも靴下やブーツなど足元次第で着用頂けると思います。

【超美品!!】Comme des Garcons Homme Deux



ニードルス トラックパンツ フリークスストア

実寸おおよそですが

UNDERCOVER アンダーカバー チェック パンツ 3



EJ331 ストレート M パープル 紫 needles 5-1

ウエスト41〜46cm

90'sビンテージ古着!コスチューム NAUTICA リネンツータックスラックス

(ゴム伸縮のみでの数値。さらにウェービングベルトで41cm以下に調整可能)

th products スラックス サイズ1



ハイライズベルテッドスラックス

ワタリ幅35cm

【送料込み】TAUPE 22AW トロピカルウェーブライントラックパンツ

(ガゼットクロッチ部分含む)

マルニ marni スラックス



HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE プリーツパンツ

裾幅19cm

CHRISTIAN DADA レザーパッチ パンツ



United Tokyo アウトラスト2タックスラックス

股下65cm

インコテックス パンツ スラックス 48 ウール ブラウン

(股の付け根から裾までの数値、ガゼットクロッチ部分含まず)

新品タグ付き The Shepherd チェックスラックス



【新品・未使用】ポリエステルコットンツイル ダブルバックルパンツ

以上となります。

ourlegacy アワーレガシー BORROWEDCHINO



THREE QUARTER TAPERED SAROUEL PANTS

白っぽく見える部分は光の反射によるもので汚れや色落ちは無く、ポケットなど内側も綺麗で、ベルトやドローコードに不具合も無い状態ですが人の手に渡った物ですのでご理解あるご購入よろしくお願い致します。

★超希少★MARNI スプレープリントチェックトラウザーパンツ 21-22AW



VAINL ARCHIVE -NAVY PANTS-

補償付き、追跡可能で匿名配送のメルカリ便を予定しております。

ストレート XS マスタード needles ニードルズ 6



CAPTAINS HELM #TIE-DYE TEC WARM PANTS

CLIMBER EASY PANTSチノパンSOPHNETスタイリスト私物HIKERロンハーマンBEAMSクライマーイージーパンツTHE NORTH FACEデニム

ナロー XS ネイビー ホワイト グレー 3

等お好きな方は是非ご検討よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ノンネイティブ 商品の状態 未使用に近い

nonnativeWALKER ANKLE CUT EASY SLACKS POLY TWILL by GRAMICCIサイズ2(L)日本製試着程度の未使用品です。傷やダメージありません。nonnativeとGramicci共に得意な腰回りゆとりがあり膝下から裾にかけてタイトになる綺麗なテーパーシルエットで、さらに2タックとガゼットクロッチ仕様なのでヒップ周りはさらにゆとりがあり、体型選ばずかなり着用しやすいと思います。また生地は厚すぎず薄すぎないので春夏秋はもちろん、冬でも靴下やブーツなど足元次第で着用頂けると思います。実寸おおよそですがウエスト41〜46cm(ゴム伸縮のみでの数値。さらにウェービングベルトで41cm以下に調整可能)ワタリ幅35cm(ガゼットクロッチ部分含む)裾幅19cm股下65cm(股の付け根から裾までの数値、ガゼットクロッチ部分含まず)以上となります。白っぽく見える部分は光の反射によるもので汚れや色落ちは無く、ポケットなど内側も綺麗で、ベルトやドローコードに不具合も無い状態ですが人の手に渡った物ですのでご理解あるご購入よろしくお願い致します。補償付き、追跡可能で匿名配送のメルカリ便を予定しております。CLIMBER EASY PANTSチノパンSOPHNETスタイリスト私物HIKERロンハーマンBEAMSクライマーイージーパンツTHE NORTH FACEデニム等お好きな方は是非ご検討よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ノンネイティブ 商品の状態 未使用に近い

21SS A-Lアール ウール シルク リネン スラックス 228N▲ERNEST W. BAKER ストレートスラックスARMANIアルマーニコレンツォーニwoolパンツOLD JOE完売品STRING WAIST WORK TROUSERストレート M 豹柄 パイソン JQ 総柄 needles ニードルズ 6インコテックス スラックス 46 春夏Advent/スラックスパンツ/3/--/GRY/ADV-PT2101-EX廃盤 バーバリーブラックレーベル スキニー スリム パンツ メンズ TY2300【Paul Smith 1st Line】モザイクアート柄 テーパードパンツ美品HYSTERIC GLAMOUR スキニーカジュアルパンツ 紺S*DC235