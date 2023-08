90’s Nine Inch Nails USA製 バンドT

ボディーは球数の少ないLEEのタグ

nine inch nails the downward spiral

ナインインチネイルズ

1994’

90S Made in usa ダブルステッチ

LEE タグ 横汗とめ

コレクション整理で手放しします。

サイズ XL

着丈 74

身幅 57

肩幅54

袖長22

状態

ピンホール、使用感

質問ありましたら、是非コメントしてください

☆☆この他にも多数出品しておりますので是非ご覧になって下さい。

悪評価ゼロで、

お互いに気持ちの良いお取引をしたいです。

どうぞよろしくお願いいたします(^^)(^^)

ビンテージ ヴィンテージ Tシャツ T-shirt rap tee ラップTシャツ art tee アート nirvana ニルヴァーナ ニルバーナ heart shaped box sliver スリヴァー nevermind breach ブリーチ in uteroインユーテロ kurt cobain カートコバーン 追悼 Metallica メタリカ megadeath メガデス sonic youth ソニックユース gracias グラシアス the smashing pumpkins スマパン sound garden サウンドガーデン alice in chains ナインインチネイルズ marilyn manson マリリンマンソン red hot chili peppers レッチリ sub pop rage against the machine pink floyd ピンクフロイド slipknot スリップノット 2pac snoop dogg スヌープドッグ ice cube wu-tang clan ウータンクラン dmx nas beastie boys fight club ファイトクラブ seven セブン taitanic タイタニック akira アキラ

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド リー 商品の状態 やや傷や汚れあり

